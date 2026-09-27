Deslumbran en los MTV VMA’s: Fue una entrega de premios llena de sorpresas

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    Deslumbran en los MTV VMA’s: Fue una entrega de premios llena de sorpresas
    LISA lució un conjunto de gran siluesta, con un vestido rojo entallado y un abrigo muy voluminoso que acaparó miradas. foto: ap

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Este domingo los MTV Video Music Awards galardonaron a quienes protagonizaron los mejores videos musicales del año, y como toda gala las estrellas pasaron por la alfombra roja luciendo de lo mejor.

La noche vio a grandes contendientes, incluyendo el regreso de Madonna a estos premios con 13 nominaciones, seguida de Taylor Swift con 11 nominaciones y un récord de 30 victorias. También están compitiendo como los artistas más nominados Sabrina Carpenter con nueve, Ariana Grande con ocho, Bruno Mars con seis y PinkPantheress y Zara Larsson con cinco cada una.

La noche también incluyó una presentación de Madonna con Sabrina Carpenter, que abrió el espectáculo. Esta dupla también las llevó a ganar la categoría de Mejor Colaboración gracias al tema “Bring your love”, donde también estuvo nominada shakira con Burna Boy por la canción “Dai Dai”.

Además de todo esto, se realizó un sentido homenaje a la cantante Dolly Parton, cuyo fallecimiento a los 80 años tras combatir breve y discretamente con el cáncer dejó un gran legado musical y humano tras de sí.

También hubo participaciones de LISA, RAYE, Sienna Spiro, SOMBR y Teddy Swims, quienes encendieron el escenario en medio de esta celebración a lo mejor de la música y el arte de los videos musicales en la actualidad.

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PinkPantheress fue fiel a su estilo moderado pero juguetón con un volátil diseño de Nina Ricci.

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La 30 veces ganadora de un VMA Taylor Swift apareció luciendo un Tamara Ralph.

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Charli XCX lució en la alfombra roja un diseño de Saint Laurent.

$!Sombr arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Sombr arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss / AP Photo/Jordan Strauss

Sombr fue una de las sensaciones de la noche con un atuendo de ERL.

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Paris Hilton lució fuera de este mundo con una apuesta de The Blonds.

$!Bebe Rexha arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Bebe Rexha arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss / AP Photo/Jordan Strauss

Bebe Rexha se mostró más reveladora con este vestido y botas a juego llenas de encaje.

$!Rei Ami arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Rei Ami arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss / AP Photo/Jordan Strauss

Rei Ami también supo cómo conquistar la alfombra roja con este revelador atuendo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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