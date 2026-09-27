$!Deslumbran en los MTV VMA’s: Fue una entrega de premios llena de sorpresas

Este domingo los MTV Video Music Awards galardonaron a quienes protagonizaron los mejores videos musicales del año, y como toda gala las estrellas pasaron por la alfombra roja luciendo de lo mejor. La noche vio a grandes contendientes, incluyendo el regreso de Madonna a estos premios con 13 nominaciones, seguida de Taylor Swift con 11 nominaciones y un récord de 30 victorias. También están compitiendo como los artistas más nominados Sabrina Carpenter con nueve, Ariana Grande con ocho, Bruno Mars con seis y PinkPantheress y Zara Larsson con cinco cada una.

La noche también incluyó una presentación de Madonna con Sabrina Carpenter, que abrió el espectáculo. Esta dupla también las llevó a ganar la categoría de Mejor Colaboración gracias al tema “Bring your love”, donde también estuvo nominada shakira con Burna Boy por la canción “Dai Dai”. Además de todo esto, se realizó un sentido homenaje a la cantante Dolly Parton, cuyo fallecimiento a los 80 años tras combatir breve y discretamente con el cáncer dejó un gran legado musical y humano tras de sí.

También hubo participaciones de LISA, RAYE, Sienna Spiro, SOMBR y Teddy Swims, quienes encendieron el escenario en medio de esta celebración a lo mejor de la música y el arte de los videos musicales en la actualidad.

PinkPantheress fue fiel a su estilo moderado pero juguetón con un volátil diseño de Nina Ricci.

La 30 veces ganadora de un VMA Taylor Swift apareció luciendo un Tamara Ralph.

Charli XCX lució en la alfombra roja un diseño de Saint Laurent.

Sombr fue una de las sensaciones de la noche con un atuendo de ERL.

Paris Hilton lució fuera de este mundo con una apuesta de The Blonds.

Bebe Rexha se mostró más reveladora con este vestido y botas a juego llenas de encaje.

Rei Ami también supo cómo conquistar la alfombra roja con este revelador atuendo.