Preocupa posible paro de camioneros en Estados Unidos: Canacar Saltillo

De acuerdo a lo que se ha publicado en redes sociales, en ese país se estaría convocando a los transportistas a un paro nacional el próximo primero de octubre, como protesta ante el precio que tiene los combustibles en ese país y los malos pagos de los viajes.

El delegado de Canacar en Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú reconoció que existe preocupación ante el posible paro del sindicato de transportistas en Estados Unidos, toda vez que ello pararía todas las importaciones y saturaría la frontera de las exportaciones que realiza México.

Sobre ello, Ramos Cantú indicó que hasta ahora nada está confirmado y siguen en pláticas, aunque el paro sería con los transportistas de Estados Unidos, añadió que esto pararía las importaciones, pero también saturaría la frontera con las exportaciones de México porque no se no se moverían y con ello, también pararía automáticamente a todo el transporte.

“Si pasaríamos a la frontera (los transportistas mexicanos), pero las bodegas estarían llenas a mediodía y no habría tráiler para transbordar nuestras cargas”, dijo.

Por lo pronto, del intercambio comercial que existe entre México y Estados Unidos compartió que de un valor de mercancías de 873 mil millones de dólares que se registró en 2025, un 74% se movieron con el autotransporte y representó 642 mil millones de dólares (exportaciones fueron 411 mil millones de dólares y 231 mil millones de dólares importaciones).

De las 162 millones de toneladas, el 35% (57 millones de toneladas) correspondió al autotransporte y los cruces fueron 7 millones 589 mil 315 toneladas.

Mientras que de enero-julio 2026, el valor de mercancías fue de 589 mil millones de dólares y de ellos el 76% (445 mil millones de dólares) se movieron por autotransporte (290 millones en exportaciones y 156 mil millones fueron importaciones) y los cruces fueron 5,116,276 en ese periodo.