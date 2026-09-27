Intensifican en Coahuila revisiones a pipas y comercios por uso de gas en otoño e invierno

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    Intensifican en Coahuila revisiones a pipas y comercios por uso de gas en otoño e invierno
    Los autotanques de gas son sometidos a revisiones para verificar sus condiciones mecánicas y de seguridad. ARCHIVO

Protección Civil llama a prevenir intoxicaciones en el hogar y pone a disposición peritajes certificados

Ante el incremento en el uso de gas L.P. y gas natural por la temporada de frío, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila reforzó los operativos de inspección y las recomendaciones preventivas para los hogares.

El titular de la subsecretaría, Ramiro Durán, advirtió sobre el peligro que representan los métodos artesanales o la falta de mantenimiento en sistemas de calefacción e instalaciones de gas dentro de las viviendas.

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“Si van a practicar el uso de brasas porque a veces es una necesidad... retirarlo antes de que vayan a dormir, porque si no esto puede ocasionar que se consuma el oxígeno y puedan terminar asfixiados durante la noche. Medidas de prevención también en el tema del gas es muy importante”, indicó Durán.

Para garantizar la seguridad en instalaciones domésticas y comerciales, la dependencia estatal puso a disposición del público un padrón de especialistas con registro y aval oficial para realizar inspecciones.

“En la página de Protección Civil del estado de Coahuila... tenemos más de 50 prestadores de servicio como consultores peritos, tanto de gas, estructurales, eléctricos y que son confiables, que están avalados y tienen un registro estatal”, detalló.

De manera paralela, la Subsecretaría de Protección Civil mantiene operativos diarios para verificar las condiciones mecánicas y de seguridad con las que transitan los autotanques de gas por las carreteras y ciudades del estado.

“Revisamos que tengan extintores vigentes, revisamos que las condiciones físico-mecánicas de la unidad sean óptimas... y muy importante que los operadores tengan la debida capacitación, amparados con una DC-3”, puntualizó el funcionario.

Durán enfatizó que estos operativos no tienen un fin recaudatorio o de sanción económica, sino el de retirar del tránsito cualquier unidad que represente un riesgo inminente para la población coahuilense.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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