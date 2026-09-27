INAPAM: así puedes saber si un negocio acepta tu credencial de descuentos

Tener la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite acceder a diferentes descuentos y beneficios para personas de 60 años o más. Sin embargo, contar con el plástico no significa que cualquier establecimiento deba ofrecer una rebaja.

Por ello, antes de acudir a un negocio o contratar un servicio, es posible consultar el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, una herramienta que concentra los establecimientos y prestadores de servicios que participan en el programa. La edición correspondiente a este año fue publicada por el instituto el 21 de julio. ¿QUÉ NEGOCIOS APARECEN EN EL DIRECTORIO INAPAM? El directorio permite buscar beneficios de acuerdo con diferentes categorías, por lo que no se limita únicamente a tiendas o supermercados. Entre los principales rubros se encuentran: - Alimentación. - Asesoría y servicios legales. - Educación, recreación y cultura. - Predial y agua. - Salud. - Transporte. - Vestido y hogar. La variedad de categorías permite identificar establecimientos participantes dependiendo del producto o servicio que se necesite.

¿EL DESCUENTO INAPAM APLICA PARA TODO? No necesariamente. Que un negocio aparezca dentro del directorio no significa que todos sus productos o servicios tengan el mismo descuento. Las condiciones pueden cambiar dependiendo del establecimiento. En algunos casos, el beneficio puede estar limitado a determinados servicios, productos, sucursales o condiciones específicas. Por esta razón, además de localizar el negocio en el directorio, es importante revisar qué beneficio ofrece y preguntar directamente en el establecimiento antes de pagar. ¿QUÉ HACER SI UN NEGOCIO NO RECONOCE EL DESCUENTO? Si un establecimiento aparece registrado en el Directorio de Beneficios INAPAM, pero el personal desconoce el convenio, el adulto mayor puede mostrar la información correspondiente al negocio y solicitar que se revisen las condiciones vigentes. También es recomendable consultar nuevamente el directorio, ya que los establecimientos participantes y las condiciones de los convenios pueden actualizarse.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS DESCUENTOS INAPAM? La alternativa más confiable para saber si un negocio acepta la credencial es consultar la versión vigente del Directorio de Beneficios INAPAM y revisar la información específica del establecimiento. De esta manera, las personas adultas mayores pueden verificar con anticipación dónde utilizar su credencial y evitar acudir a un negocio sin conocer si cuenta con algún beneficio disponible.