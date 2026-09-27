Amago de Trump sobre el diésel impactaría de forma negativa al mercado mexicano

La prohibición de exportaciones de diésel por parte de Estados Unidos impactaría al mercado mexicano, pues éste último adquiere hasta 220 mil barriles diarios.

Esta semana Estados Unidos aseguró que analiza prohibir las exportaciones de diésel o por lo menos establecer restricciones parciales, ante la reducción de la disponibilidad que ha llevado a aumentos de precio récord del combustible en el mundo.

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Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México tenga problemas con el abasto del diésel y aseguró que su gobierno mantendrá el costo actual del combustible con el subsidio; en caso de haber algún problema, lo informaría, pero el año cerrará bien con un abasto garantizado.

Cabe recordar que en México, durante 2025 y el primer semestre de 2026 promedió compras a ese país por 220 mil barriles diarios de este combustible.

Aunque la cifra es menor en un 18% a lo importado durante 2024, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA, por su sigla en inglés), mantiene a México como el principal mercado de venta de diésel de Estados Unidos.

Los barriles enviados al territorio nacional por su vecino del norte representan el 98.9% de las compras al extranjero que el país realiza de diésel.

La relevancia del diésel en la economía y las consecuencias inflacionarias que conllevaría un incremento en su precio dada una menor oferta han llevado al gobierno mexicano a instaurar un precio tope de 27 pesos por litro en las estaciones y a inyectar un apoyo a través del estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y en los precios que Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece a mayoristas.

El núcleo del problema radica en que el aumento de la demanda de diésel en México no puede ser cubierta con producción propia. De concretarse el veto estadounidense a las ventas al exterior, México tendría que acudir a otros mercados internacionales y asumir los precios vigentes.