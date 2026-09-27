Ataques matan a ocho en Ucrania, uno en Rusia tras rechazo de Moscú a petición alemana

KIEV.- Ataques mataron al menos a ocho personas en Ucrania y a una en Rusia, informaron las autoridades, mientras continúa la guerra.

El principal diplomático de Rusia restó importancia el sábado al que se cree que fue el primer cara a cara con su homólogo alemán desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

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La reunión se celebró durante el encuentro anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU, mientras una guerra aérea cada vez más intensa entre Rusia y Ucrania no muestra señales de desaceleración.

Las relaciones entre Rusia y Alemania se han deteriorado en las últimas semanas, tras un intento de ataque con drones el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig que Berlín atribuyó al Kremlin.

Con las posiciones en la línea del frente prácticamente sin cambios desde el año pasado, Moscú ha castigado a Ucrania con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción en los últimos meses. Mientras tanto, los drones de largo alcance de Kiev han atacado refinerías de petróleo y empresas rusas.

En Kiev se encontró muerto a un hombre después de que un dron ruso impactara durante la noche un edificio no residencial, según el servicio de emergencias de Ucrania.

Más tarde el domingo, drones rusos mataron a una persona e hirieron al menos a cinco en las afueras de la capital, según el jefe de la administración local, Tymur Tkachenko. En la propia Kiev, un dron impactó un bloque de apartamentos de nueve pisos, hiriendo al menos a una mujer, según las autoridades municipales.

En territorio ucraniano ocupado por Rusia, un ataque de las fuerzas de Kiev el domingo mató a una mujer civil en Enerhodar, la ciudad que alberga la mayor planta nuclear de Europa, según su alcalde impuesto por el Kremlin. Maxim Pukhov dijo que los drones ucranianos también hirieron a otras dos personas.

Las fuerzas rusas también atacaron varias veces durante la noche hasta el domingo la región sureña ucraniana de Odesa, que rodea el principal puerto del país en el mar Negro, y mataron a una persona e hirieron a otras dos, según el jefe de la administración militar local, Oleh Kiper.