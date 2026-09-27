Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU

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    Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU
    La caída de árboles dejó además cuatro heridos en un parque infantil de la ciudad: dos niños, de uno y siete años, y dos mujeres de 40 y 41 años. ESPECIAL.

El temporal también ha provocado alteraciones en el tráfico aéreo de Estados Unidos

WASHINGTON.- Al menos una persona ha muerto este fin de semana y cientos de miles de usuarios se han visto afectados por cortes de electricidad en sus hogares a causa de las fuertes lluvias y los vientos de la tormenta invernal que azota la costa noreste de Estados Unidos.

Millones de personas permanecen este domingo en la trayectoria del temporal, que podría provocar inundaciones importantes en zonas costeras de Nueva Inglaterra y se espera que comience a debilitarse el lunes.

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Un hombre de 56 años murió el sábado en Nueva York tras la caída de un árbol, informó en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

La víctima, identificada como Leighton Brown y trabajador de la agencia pública de vivienda de Nueva York, fue trasladada a un hospital de Brooklyn, donde fue declarado muerto.

Asimismo, las autoridades buscan a un nadador desaparecido en una playa de Long Island, donde se registraron olas de más de cinco metros de altura.

Según el portal PowerOutage.us, más de 100 mil usuarios permanecían sin electricidad el domingo por la mañana en los estados afectados por la tormenta, principlamente Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Por otro lado, fue el sábado que se cancelaron unos 450 vuelos y, en lo que va de domingo, otros 440, muchos de ellos con origen o destino en el aeropuerto de Boston (Massachusetts).

En Atlantic City, Nueva Jersey, el nivel del agua alcanzó el sábado su punto más alto desde el paso del huracán Sandy en 2012, un fenómeno que causó 161 muertes en Estados Unidos y dejó daños millonarios.

Las autoridades advierten además de que este otoño podrían registrarse varias tormentas invernales encadenadas, a raíz de las alteraciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño.

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