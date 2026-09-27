Se mantiene Coahuila entre los estados más competitivos del país

Coahuila se ubicó en el cuarto lugar nacional y obtuvo un nivel de competitividad alto en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que evalúa las condiciones de las 32 entidades para generar, atraer y retener talento e inversión. Con este resultado, la entidad se mantiene entre los estados con mayores niveles de competitividad del país. La edición 2026 del indicador analiza 53 variables agrupadas en seis subíndices: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y Medio ambiente, Derecho, y Sistema político y Gobiernos.

De acuerdo con el IMCO, entre las fortalezas de Coahuila destacan su vocación exportadora, la complejidad de su estructura productiva, las condiciones de su mercado laboral y algunos indicadores relacionados con seguridad. En materia de comercio exterior, Coahuila se mantiene en el segundo lugar nacional en exportaciones como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB), con 100.3 por ciento, indicador que el IMCO vincula con su fortaleza industrial y particularmente con la actividad automotriz. El instituto también señala que Coahuila forma parte del grupo de entidades con menores niveles de informalidad laboral. En conjunto con Nuevo León, registra alrededor de 33 por ciento, frente a un promedio estatal de 54.6 por ciento. Asimismo, ambas entidades destacan por su participación de población adulta con educación superior. En la clasificación general de 2026, Coahuila se encuentra por debajo de Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León, y por encima de otras entidades como Baja California Sur y Jalisco, de acuerdo con los resultados publicados por el IMCO.

El organismo destacó que no existe una sola fórmula para elevar la competitividad, pero identificó como elementos comunes entre las entidades con mejores resultados la generación de empleo formal, talento calificado, infraestructura funcional, sofisticación productiva e instituciones confiables. Para Coahuila, el resultado representa un indicador de las condiciones económicas y productivas de la entidad, en un contexto en el que la competitividad está relacionada con la capacidad para mantener y atraer inversiones, generar empleos y aprovechar las capacidades industriales y de talento.

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