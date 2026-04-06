Detienen a Alberto del Río “El Patrón” en San Luis Potosí por presunta violencia familiar

La detención de Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, ha generado atención en el ámbito deportivo y mediático. El exluchador fue asegurado por autoridades en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención de las autoridades se dio luego de recibir un aviso directo en el que se advertía sobre el comportamiento del presunto agresor. En dicha alerta, la víctima señaló que el exdeportista representaba un riesgo, lo que activó un protocolo de actuación inmediata.

¿Por qué fue detenido Alberto del Río “El Patrón” ?

La detención se originó a partir de una denuncia por presunta agresión en el entorno familiar. Este tipo de casos se atienden bajo lineamientos específicos que buscan proteger a la víctima y evitar situaciones de mayor riesgo.

Elementos clave del caso

- La denuncia fue realizada por su esposa ante autoridades locales

- Se le señaló como una persona potencialmente peligrosa

- La intervención policial se dio tras una alerta directa

- El caso está relacionado con presunta violencia familiar

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el alcance de las acusaciones ni el estado legal del proceso, pero se espera que en las próximas horas se definan las medidas correspondientes.