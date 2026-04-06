Detienen a Alberto del Río “El Patrón” en San Luis Potosí por presunta violencia familiar
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Autoridades actuaron luego de una alerta emitida por su esposa, quien lo calificó como una persona peligrosa.
La detención de Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, ha generado atención en el ámbito deportivo y mediático. El exluchador fue asegurado por autoridades en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa.
De acuerdo con los primeros reportes, la intervención de las autoridades se dio luego de recibir un aviso directo en el que se advertía sobre el comportamiento del presunto agresor. En dicha alerta, la víctima señaló que el exdeportista representaba un riesgo, lo que activó un protocolo de actuación inmediata.
¿Por qué fue detenido Alberto del Río “El Patrón” ?
La detención se originó a partir de una denuncia por presunta agresión en el entorno familiar. Este tipo de casos se atienden bajo lineamientos específicos que buscan proteger a la víctima y evitar situaciones de mayor riesgo.
Elementos clave del caso
- La denuncia fue realizada por su esposa ante autoridades locales
- Se le señaló como una persona potencialmente peligrosa
- La intervención policial se dio tras una alerta directa
- El caso está relacionado con presunta violencia familiar
Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el alcance de las acusaciones ni el estado legal del proceso, pero se espera que en las próximas horas se definan las medidas correspondientes.
¿Quén es Alberto del Río “El Patrón”?
Alberto del Río es una figura conocida en la lucha libre internacional, particularmente por su paso en empresas como WWE. Su carrera lo posicionó como uno de los luchadores mexicanos con mayor proyección global en los últimos años.
Sin embargo, su nombre también ha estado vinculado anteriormente a diversas polémicas fuera del ring, lo que ha generado una percepción mediática dividida en torno a su figura pública.
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