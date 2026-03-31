¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante

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/ 31 marzo 2026
    ¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
    La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce dónde está Yolanda Saldívar en 2026, su condena, qué pasó con la asesina de Selena y los detalles clave del caso a 31 años del crimen

Han pasado 31 años desde la muerte de Selena Quintanilla, una de las voces más influyentes de la música tejana, asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, quien fuera presidenta de su club de fans. El caso no solo sacudió a la industria musical, también dejó una huella profunda entre millones de seguidores.

La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina. Meses después, la justicia actuó: Saldívar fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras 30 años.

Ese momento llegó en marzo de 2025, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su solicitud. A pesar de ello, Saldívar ha mantenido su postura. “Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio”, dijo en el documental de Oxygen de 2024, Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas.

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QUIEN ES YOLANDA SALDIVAR Y SU RELACION CON SELENA

Nacida el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas, Yolanda Saldívar era enfermera antes de entrar en la vida de Selena. Su acercamiento ocurrió tras asistir a uno de sus conciertos, lo que la llevó a contactar a Abraham Quintanilla para proponer la creación de un club de fans.

Con el tiempo, su cercanía creció hasta convertirse en una figura clave dentro del círculo de la cantante. Fue presidenta del club de fans y posteriormente gerente de las boutiques Selena Etc., lo que le dio acceso directo a las finanzas del negocio.

Sin embargo, personas cercanas comenzaron a notar conductas inusuales. El diseñador Martin Gomez relató: “Se enfadaba muchísimo si la provocabas”, y agregó que “jugaba con la mente de la gente”. Incluso recordó una advertencia directa: “En la última llamada que tuve con Selena, la última, le dije que tuviera cuidado”. Estas señales anticipaban un desenlace que nadie imaginó.

EL DIA DEL ASESINATO Y EL JUICIO

El conflicto escaló en marzo de 1995, cuando Abraham Quintanilla confrontó a Saldívar por presunto desvío de dinero. Tras ser despedida, la relación entre ambas se fracturó definitivamente. Días después, Saldívar adquirió el arma que usaría en el crimen.

El 31 de marzo, ambas se reunieron en un motel en Corpus Christi para recuperar documentos financieros. Tras una serie de tensiones, Saldívar disparó por la espalda a Selena, provocándole una herida fatal. La cantante fue trasladada a un hospital, donde murió por pérdida de sangre y paro cardíaco.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el disparo fue accidental. Aun así, el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Saldívar fue condenada a cadena perpetua, en un proceso que captó la atención mediática a nivel nacional.

DONDE ESTA YOLANDA SALDIVAR EN 2026

Actualmente, Yolanda Saldívar cumple su condena en la Unidad Patrick O’Daniel, en Gatesville, Texas, bajo custodia del sistema penitenciario estatal. Su intento de obtener libertad condicional en 2025 fue rechazado, por lo que continuará en prisión.

A lo largo de los años, ha ofrecido pocas entrevistas, pero en ellas ha sostenido su versión de los hechos. En 1995 declaró: “Me hicieron parecer un monstruo, y solo quiero decir que no maté a Selena. Fue un accidente, y mi conciencia está tranquila”.

Décadas después, mantiene una narrativa similar. En la docuserie más reciente afirmó: “Después de tantos años, creo que es hora de aclarar las cosas”. Su caso sigue siendo uno de los más recordados en la historia reciente, no solo por la figura de la víctima, sino por las circunstancias que rodearon el crimen.

Según su sentencia, podía optar a la libertad condicional el 30 de marzo de 2025. Sin embargo, le fue denegada y Saldívar seguirá encarcelada.

“Tras una exhaustiva consideración de toda la información disponible, incluidas las entrevistas confidenciales realizadas, el comité de libertad condicional decidió denegar la libertad condicional a Yolanda Saldívar y fijar su próxima revisión para marzo de 2030”, declaró la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

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DATOS CURIOSOS DEL CASO

• El juicio de Saldívar fue trasladado a Houston para garantizar imparcialidad ante la atención mediática

• La figura de Selena Quintanilla sigue vigente en la cultura popular con homenajes y producciones audiovisuales

• El caso impulsó debates sobre la relación entre celebridades y círculos cercanos de confianza

• La negativa de libertad condicional en 2025 reavivó el interés público en el caso

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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