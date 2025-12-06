¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

Rodeada de aplausos, halagos, algunas lágrimas y los gritos eufóricos del público, Dua Lipa cerró la última presentación de su Radical Optimism Tour en el Foro GNP interpretando ‘Amor Prohibido’, el icónico tema de Selena Quintanilla.

Recordando a la Reina del Tex-Mex, Dua Lipa decidió despedirse temporalmente de sus fanáticos después de 81 conciertos, tras haber iniciado su gira mundial en noviembre de 2024.

“Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente y yo siento que soy albanesa y inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense”, dijo Dua previo a cantar.