¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

Show
/ 6 diciembre 2025
    ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena
    Viaje. La cantante británica sorprendió con homenajes musicales en cada país, y México no fue la excepción. FOTO: TWITTER@dualipanoticia

La estrella pop ofreció su tercera presentación ante miles de fans en el Estadio GNP Seguros y sorprendió al cerrar con un homenaje a la cultura mexicana

Rodeada de aplausos, halagos, algunas lágrimas y los gritos eufóricos del público, Dua Lipa cerró la última presentación de su Radical Optimism Tour en el Foro GNP interpretando ‘Amor Prohibido’, el icónico tema de Selena Quintanilla.

Recordando a la Reina del Tex-Mex, Dua Lipa decidió despedirse temporalmente de sus fanáticos después de 81 conciertos, tras haber iniciado su gira mundial en noviembre de 2024.

“Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente y yo siento que soy albanesa y inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense”, dijo Dua previo a cantar.

¿A QUÉ ARTISTAS HOMENAJEÓ DUA LIPA?

A lo largo de su gira, ‘Radical Optimism Tour’, Dua Lipa mantuvo la tradición de interpretar una canción sorpresa en cada concierto, apostando por melodías icónicas de cada país y cantando por completo en el idioma local.

En Bogotá, cautivó al público con ‘Antología’, de Shakira; mientras que en Alemania eligió el clásico ochentero ‘99 Luftballons’, de Nena.

Su visita a la Ciudad de México generó furor en redes sociales, pues cada noche seleccionó canciones especiales y profundamente ligadas al corazón del público mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

En su primer concierto, el lunes 1 de diciembre, la cantautora británica rindió homenaje a la compositora mexicana Consuelo Velázquez, al interpretar su emblemático bolero de 1932, ‘Bésame mucho’.

Durante el segundo concierto, el martes 2 de diciembre, Lipa sorprendió con ‘Oye Mi Amor’, de Maná. Instantes después, pidió aplausos para Fher Olvera, vocalista de la banda, quien subió al escenario para acompañarla en la interpretación del tema. (Con información de El Universal)

