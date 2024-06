‘El amor fue bastante’ Así reacciona Marlon supuesto examigo de Wendy al ser cuestionado de su ruptura

La popularidad e importancia de Wendy Guevara en su paso hace un año en ‘La Casa de los Famosos México’ expuso su relación afectiva con el modelo venezolano Marlon Colmenarez, desde ahí la atención se a puesto a los dos y su relación, incluso ahora que ya no son “amigos”. “Ahora cada quien por su camino si algún día nos llegamos a ver, si la veo la saludo, normal e igual el cariño es el mismo, no la voy a dejar de amar de un día para otro, porque el amor fue bastante”, dijo Marlon al periodista Eden Dorantes, quien lo entrevistó en una rueda de prensa en donde se presentó una obra de teatro donde el venezolano participa. Desde hace semanas se especulaba un truene entre Wendy y Colmenarez, sin embargo, no se hizo oficial hasta que su amiga, Paola Suárez comentó que era cierto y dijo “se haría mucho escándalo por lo que yo sé”, expresó la excandidata del PT.

¿QUÉ DIJO MARLON DE WENDY? De hecho, en la entrevista, así como en algunas transmisiones, el creador de contenido se ha negado a hablar abiertamente del tema de Wendy, aunque si ha lanzado comentarios sobre Paola Suárez. “No es correcto hablar de eso todavía, y ojalá mejor nunca, sin embargo, todo puede pasar, quizá halla más madurez o entendimiento de que las cosas son una cosa y no tienen que ver con otra podemos volvernos a hablar, yo no odio nadie ni tengo nada en contra de nadie solamente que ahora cada quien por su camino”, dijo ante las cámaras de Eden Dorantes.

Y aseguró que la gente o los seguidores de ciertas figuras relacionan o dan por hecho cosas. “Se puede amar una familia, se puede amar una mascota se puede amar todo, la gente relaciona una cosa con otra, pero no, pero por el momento está como está”, expresó Colmenares.

¿QUÉ DIJO PAOLA SUÁREZ? El descontento de Marlon y lo que habría desatado el pleito fue que Suárez junto a dos de sus amigos fue cuestionada sobre si sabía las razones del truene entre Marlos y su amiga Wendy, y aunque no dio detalles si dio mucho a la imaginación de los espectadores. “Lo que yo sé Wendy me lo dijo en confianza, me lo contó en la boda de Magda (amiga de ambas), me lo contó en confianza y lloró. Entonces si yo le contara algo alguien, obviamente Wendy se sentía mal en el momento, quería como desahogarse”, explica Suárez luego de ser cuestionada sobre el truene de su amiga.

“O sea lo que le hizo estuvo feo, estuvo fuerte para que ella de una vez decidiera de que ya, creo que, si lo sigue viendo o se han topado, desconozco no sé, pero ella”, expresó la ‘patitas’ ante la cámara en esa transmisión. Y concluyó asegurando que no “créanme si siento felicidad, también la estaba como atorando en su carrera, era como un tope, es como yo lo veo, yo siento que se va a enojar mi comadre, pero no he dicho nada”, concluyó Suárez.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA DE MARLON? Sobre todo el drama en redes, quien es la protagonista sin pedirlo es Wendy Guevara, quien no sólo se ha negado a mencionar el tema sino que asegura no hay nada oculto de ella qué revelar. “Ya me entrevistaron aquí afuera del chisme, yo ya no voy a hablar de nadie, ya no me interesa que hablen lo que digan no me da miedo que hablen cosas de mi”, expresó la ‘perdida’.

