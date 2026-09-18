‘El Desaire’ sigue en cartelera: continúa su recorrido por Saltillo en su tercera semana

La prueba difícil para una película mexicana en cartelera en el país es la primera semana, y para la cinta coahuilense ‘El Desaire’ ya fue un reto conquistado, por lo que su equipo de producción celebra que este es el tercer fin de semana en que seguirá en exhibición en varios complejos del país, incluido Saltillo.

Así que, si no has tenido la oportunidad de ver en pantalla grande las calles de la capital coahuilense, así como las espléndidas interpretaciones de Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso y Karen Martí, aún se pueden disfrutar.