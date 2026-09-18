‘El Desaire’ sigue en cartelera: continúa su recorrido por Saltillo en su tercera semana
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La cinta dirigida por Gabriel Ramos mantiene funciones en distintos complejos de la ciudad y continúa llevando a la pantalla una historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’
La prueba difícil para una película mexicana en cartelera en el país es la primera semana, y para la cinta coahuilense ‘El Desaire’ ya fue un reto conquistado, por lo que su equipo de producción celebra que este es el tercer fin de semana en que seguirá en exhibición en varios complejos del país, incluido Saltillo.
Así que, si no has tenido la oportunidad de ver en pantalla grande las calles de la capital coahuilense, así como las espléndidas interpretaciones de Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso y Karen Martí, aún se pueden disfrutar.
CINE MEXICANO Y PALOMITAS: EL PLAN PERFECTO
Para esta semana en Saltillo, las funciones serán en Cinépolis Paseo Villalta este sábado 19 de septiembre, a las 5:55 y 8:15 p. m. Mientras que en el complejo de Cinépolis Patio Saltillo, las funciones para ver la cinta de Gabriel Ramos son a las 6:45 y 9:15 p. m. En La Nogalera, la función está programada a las 12:30 p. m. Los mismos horarios serán para verla el domingo 20 de septiembre.
Mientras la película cumple con su ciclo y mantiene el tema de la violencia de género sobre la mesa, sigue recibiendo críticas positivas de medios y plataformas nacionales, como el periódico La Razón, el podcast Interferencia IMER y Grupo Reforma.
La cinta fue una coproducción de Vanguardia junto a la Universidad Carolina y el Epic Film Institute.