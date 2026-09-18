‘El Desaire’ sigue en cartelera: continúa su recorrido por Saltillo en su tercera semana

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    ‘El Desaire’ sigue en cartelera: continúa su recorrido por Saltillo en su tercera semana
    Historia. La producción coahuilense en la que participó Joshua Okamoto mantiene su presencia en las salas de cine durante este tercer fin de semana de exhibición. FOTO: OMAR SAUCEDO

La cinta dirigida por Gabriel Ramos mantiene funciones en distintos complejos de la ciudad y continúa llevando a la pantalla una historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’

La prueba difícil para una película mexicana en cartelera en el país es la primera semana, y para la cinta coahuilense ‘El Desaire’ ya fue un reto conquistado, por lo que su equipo de producción celebra que este es el tercer fin de semana en que seguirá en exhibición en varios complejos del país, incluido Saltillo.

Así que, si no has tenido la oportunidad de ver en pantalla grande las calles de la capital coahuilense, así como las espléndidas interpretaciones de Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso y Karen Martí, aún se pueden disfrutar.

CINE MEXICANO Y PALOMITAS: EL PLAN PERFECTO

Para esta semana en Saltillo, las funciones serán en Cinépolis Paseo Villalta este sábado 19 de septiembre, a las 5:55 y 8:15 p. m. Mientras que en el complejo de Cinépolis Patio Saltillo, las funciones para ver la cinta de Gabriel Ramos son a las 6:45 y 9:15 p. m. En La Nogalera, la función está programada a las 12:30 p. m. Los mismos horarios serán para verla el domingo 20 de septiembre.

Mientras la película cumple con su ciclo y mantiene el tema de la violencia de género sobre la mesa, sigue recibiendo críticas positivas de medios y plataformas nacionales, como el periódico La Razón, el podcast Interferencia IMER y Grupo Reforma.

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La cinta fue una coproducción de Vanguardia junto a la Universidad Carolina y el Epic Film Institute.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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