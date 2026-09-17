Lizzie Borden llega a Netflix: así es la nueva temporada de ‘Monstruo’

Sin duda, es una época muy activa para el productor y director de televisión Ryan Murphy, ya que esta semana llegó al streaming la cuarta temporada de una de sus apuestas más exitosas a nivel mundial: ‘Monstruo’, que esta vez está enfocada en el caso de Lizzie Borden. Creada también por Ian Brennan, la serie regresa con una nueva historia basada en uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos. De hecho, esta cuarta temporada, titulada ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, lleva a la pantalla el caso de una mujer acusada de asesinar a su padre y a su madrastra en 1892. La producción retoma la historia de Lizzie Borden, conocida popularmente como ‘La Loca del Hacha’, y reconstruye el ambiente familiar en el que ocurrieron los asesinatos.

¿ESA HISTORIA YA SE CONTÓ? La trama se desarrolla en una familia adinerada de Nueva Inglaterra marcada por la crueldad y la humillación, mientras Lizzie y su criada encuentran refugio en una fantasía de sexo, poder y venganza que termina relacionada con los crímenes. A diferencia de otros protagonistas de la antología, ‘Lizzie Borden’ fue absuelta durante el juicio por falta de pruebas suficientes. El caso, sin embargo, permaneció en el imaginario colectivo y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los episodios criminales más conocidos de la historia estadounidense.

La cuarta temporada cuenta con un elenco encabezado por Ella Beatty, quien interpreta a Lizzie Borden. También participan Charlie Hunnam como Andrew Borden, padre de Lizzie; Rebecca Hall como Abby Borden, su madrastra, y Billie Lourd como Emma Borden, su hermana mayor. Cada temporada de ‘Monstruo’ cuenta una historia independiente centrada en un caso criminal real ocurrido en Estados Unidos. La antología comenzó con uno de los asesinos seriales más conocidos de las últimas décadas y posteriormente abordó otros casos que tuvieron gran impacto en la cultura popular.

SARAH PAULSON Y SU PERSONAJE En esta temporada llegó alguien clave en el éxito televisivo de Ryan, su estrella: Sarah Paulson. La actriz se transformó físicamente de manera radical para encarnar a Aileen Wuornos, la asesina ejecutada en Florida. Los creadores Ryan Murphy e Ian Brennan usan a Wuornos como una conexión temática con Lizzie Borden. Su aparición busca explorar el origen de la ira y la violencia de las mujeres a lo largo de la historia, presentando a Wuornos como una especie de sucesora espiritual del legado de Borden.

UNA FÓRMULA QUE GUSTA La primera temporada, ‘La historia de Jeffrey Dahmer’, reconstruyó los crímenes de Jeffrey Dahmer, conocido como el ‘Caníbal de Milwaukee’, y también mostró las fallas de las autoridades que permitieron que sus asesinatos continuaran durante años. La segunda temporada, ‘La historia de Lyle y Erik Menendez’, se centró en los hermanos Lyle y Erik Menendez, quienes asesinaron a sus padres en su casa de Beverly Hills. La historia también abordó el juicio y los argumentos de los hermanos sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que habrían sufrido.