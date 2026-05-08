El excéntrico y extraordinario mundo de “Tim Burton. El Laberinto” llega a Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El universo creativo de Tim Burton aterriza en Monterrey con la exposición inmersiva “Tim Burton. El Laberinto”, una experiencia que abre las puertas a la imaginación del reconocido cineasta y que, a partir de este 8 de mayo, podrá visitarse en el Centro Convex.

Tras presentarse en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Milán, Berlín y Ciudad de México, la muestra llega ahora a la Sultana del Norte para sumergir a los asistentes en la mente detrás de algunas de las historias más emblemáticas del cine contemporáneo.

La exposición propone un recorrido interactivo y multisensorial por el mundo de Burton, donde aparecen personajes y escenarios de películas como Charlie y la Fábrica de Chocolate, Alicia en el País de las Maravillas, El Joven Manos de Tijera, Marcianos al Ataque y El Cadáver de la Novia, entre muchas otras.

“Aquí vamos a ver más de 200 obras de arte suyas. Todos conocemos a Tim Burton como director de cine, pero en realidad dibuja todo el tiempo. Y cuando se enamora de uno de esos personajes que crea en papel, entonces nace la idea de llevarlo al cine”, explicó Álvaro Molina, coordinador creativo de la exposición.

La experiencia inicia de manera poco convencional: los visitantes deben presionar un botón que abrirá una puerta al azar. A partir de ahí, cada persona elige distintos pasadizos y caminos dentro del recorrido, convirtiendo la visita en una experiencia distinta para cada asistente.

Detrás de cada puerta aparecen personajes icónicos del universo Burton. Desde la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas hasta los Oompa Loompas de Charlie y la Fábrica de Chocolate o el Pingüino, antagonista de Batman Returns.

La muestra también explora el lado más melancólico y artístico del director, especialmente en la sala dedicada a El Cadáver de la Novia, donde se exhiben bocetos originales utilizados para construir la estética de la película.

Además de esculturas, instalaciones y figuras alienígenas, el recorrido incluye piezas inéditas que nunca antes habían sido exhibidas al público, ofreciendo una mirada más íntima al proceso creativo del cineasta.

La idea detrás de “Tim Burton. El Laberinto” fue desarrollada por la empresa española LETSGO, bajo la dirección de Iñaki Fernández y Felype de Lima, en colaboración con Burton y su equipo creativo.

El costo de los boletos es desde los 450 pesos y las entradas están disponibles en https://timburtonexhibition,com/monterrey/.