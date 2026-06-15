$!El Fan Fest vibra al compás de Payaso de Rodeo en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Miles de personas bailando al mismo compás el popular Payaso de Rodeo se convirtió en una de las imágenes más memorables que dejará el Fan Fest Monterrey. La presentación de Caballo Dorado en el Parque Fundidora en el marco del Mundial se tradujo en éxito con miles de aficionados futboleros replicando la famosa coreografía que desde hace años acompaña a México y que ha traspasado fronteras como en este evento de corte internacional. El grupo se presentó la noche del domingo en el inmueble regio a donde llevo su música country en español.

El tema más esperado de la noche, sin lugar a dudas fue ‘Payaso de Rodeo’. A pesar de que el vocalista de la agrupación, Lalo Gameros, recientemente se acaba de enfrentar a una cirugía ese no fue impedimento para que ofrecieran una noche con mucho ritmo. Además, la gira que realizan actualmente es muy importante para ellos porque están celebrando sus 40 años de trayectoria. La primera semana del Fan Fest tuvo un cierre vibrante con la presentación de Caballo Dorado

PROGRAMACIÓN SEGUNDA SEMANA La segunda semana del Fan Festival se desarrollará del 15 al 21 de junio y se tiene programada la transmisión de partidos y conciertos para los gustos de todas las audiencias. El lunes se transmitirán los encuentros de Arabia Saudí contra Uruguay, así como Irán-Nueva Zelanda. El martes 16 los partidos son: Francia contra Senegal, Irak-Noruega y Argentina contra Argelia. El miércoles están programadas las transmisiones de Inglaterra contra Croacia; Ghana contra Panamá y Uzbekistan contra Colombia.

Para el jueves, la fiesta futbolera sigue con las trasmisiones de Canadá contra Catar y México vs Corea del Sur, además en la parte musical estará en Show de Genitallica. El viernes los partidos programados son: Escocia contra Marruecos; Brasil vs Haití ; el show de Costumbre y la transmisión de Turquía contra Paraguay.

El sábado se espera el enfrentamiento de Alemania-Costa de Marfil; el show de DJ Beto, la presentación de Bzars; la transmisión del encuentro Ecuador-Curazao ; el espectáculo de El Gran Silencio y la transmisión del encuentro Túnez-Japón. El domingo, los asistentes podrán seguir el partido de Bélgica-Irán; Uruguay vs Cabo Verde, el concierto de Imagine Dragons y el enfrentamiento de Nueva Zelanda contra Egipto.

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