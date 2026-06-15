El ritmo latino de Chayanne llenó de ambiente el Fan Fest Monterrey

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    El ritmo latino de Chayanne llenó de ambiente el Fan Fest Monterrey
    Favorito. El puertorriqueño colapsó el tráfico en la ciudad por los fanáticos que acudieron a verlo en vivo como parte del Fan Fest Monterrey. Fotos: Aracely Chantaka

El artista se presentó la noche del sábado en el Parque Fundidora sede del evento

Monterrey, Nuevo León.- La sangre latina de Chayanne contagió de ritmo y sabor el Fan Fest Monterrey que se celebra en las instalaciones del Parque Fundidora.

La noche del sábado en el inmueble regiomontano, el “papá de todos los latinos” se hizo presente con todo su ritmo.

$!Fiesta. El concierto era uno de los más esperados del evento deportivo en Monterrey.
Fiesta. El concierto era uno de los más esperados del evento deportivo en Monterrey. FOTO: ARACELY CHANTAKA|

El boricua salió a escena a las 21:25 horas para ofrecer un espectáculo que enloqueció a los presentes y también a los alrededores del Parque Fundidora que desde temprana hora vio colapsado su tráfico.

A lo largo del día se transmitieron los partidos: Brasil contra Marruecos, Haití contra Escocia y Australia contra Turqía.

Chayanne llegó aquí con el espectáculo “Bailemos Otra Vez Tour” que es el mismo que ya presentó aquí el año pasado.

Entre los temas que interpretó estuvieron ‘Salomé’, ‘Próvocame’ y ‘Caprichosa’ en los que demostró su buena condición física y desde luego sus habilidades para bailar.

El artista agradeció a la concurrencia la invitación y también hacerlo participe de los eventos de la fiesta futbolera con motivo del Mundial.

“Estoy aquí invitado, gracias a todos ustedes”, expresó.

Otros de los éxitos que incluyó en su set list fueron “Fiesta en América”, “Este ritmo se baila así” y “Palo Bonito”, entre otros.

Como es su costumbre, Chayanne derramó energía y sensualidad en el escenario y dejó en claro que “viejos los cerros” porque a sus 57 años se mueve y baila como pocos.

$!El ritmo latino de Chayanne llenó de ambiente el Fan Fest Monterrey

Elmer Figueroa Arce, su nombre real, interpretó lo mismo temas bailables que románticos, entre los cuales no podían faltar: ‘Un Siglo Sin Ti’ y ‘Atado a Tu Amor’.

El Fan Fest Monterrey se rindió a los pies del cantante originario de Puerto Rico y que en sus años mozos militó en el grupo “Los Chicos”.

En escena estuvo acompañado por un grupo de bailarines con los que lució cada una de sus coreografías.

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A lo largo del concierto, los fanáticos no dejaron de gritarle “Mi papá, mi papá” a lo que él respondió “Mis hijos, los quiero. Espero que les esté llegando la pensión”.

El Parque Fundidora se convirtió en una enorme pista de baile al ritmo de “Tiempo de Vals”; sin embargo, la despedida estuvo enmarcada por “Bailando Bachata” y “Torero”

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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