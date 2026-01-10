El legado de una estrella: David Bowie, el ‘Rey del Glam’, a 10 años de su muerte

Existen más de ochenta publicaciones que indagan en la personalidad enigmática de este David Bowie, multiinstrumentista y actor británico. Biografías, crónicas y estudios documentados por personas que lo conocieron en distintas etapas de su vida dan cuenta de un pensador, un explorador de la identidad y un artista que rompió de forma constante con las convenciones sociales. Algunos de sus álbumes más emblemáticos permiten recorrer los momentos clave de una carrera que logró transformar la música popular.

‘SPACE ODDITY’ Coincidiendo con el primer alunizaje de la misión estadounidense Apolo 11, David Bowie alcanzó el éxito por primera vez con su segundo álbum de estudio. El título Space Oddity fue un guiño tanto a la película 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, estrenada el año anterior, como al momento histórico que vivía el mundo. Sin embargo, el disco también representó una declaración de intenciones: Bowie introdujo en el pop temas tan profundos como la soledad del ser humano en el espacio, utilizada como metáfora del vacío existencial, algo inédito en un género que hasta entonces se había caracterizado por abordar temáticas más ligeras.

A lo largo de su intensa carrera profesional se sucedieron los discos, las colaboraciones, las películas y las constantes transformaciones a través de distintos alter egos, propios de un artista total, genuino y rupturista. El sencillo Under Pressure (1981), por ejemplo, pasó de ser una colaboración casi espontánea entre David Bowie y Queen a convertirse en un éxito internacional y, con el tiempo, en una de las colaboraciones más emblemáticas de la historia del rock. David Bowie vendió más de 130 millones de discos en todo el mundo. Sus nueve discos de platino y once de oro en Reino Unido, así como cinco discos de platino y nueve de oro en Estados Unidos, reflejan la magnitud de su impacto y reconocimiento internacional.

UNA DESPEDIDA ADELANTADA En 2016, apenas dos días antes de su muerte, se publicó su último álbum, ‘Blackstar’. Considerada una obra concebida desde una despedida consciente, el disco reflexiona sobre la muerte y la trascendencia a través de temas como Lazarus y Blackstar. El álbum alcanzó el número uno en las listas de Gran Bretaña y Estados Unidos, y en 2017 obtuvo cinco premios Grammy, entre ellos Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Interpretación Rock. Fue un cierre artístico reconocido como extraordinario para la carrera de un creador irrepetible, visionario e inspirador.