El legado de una estrella: David Bowie, el ‘Rey del Glam’, a 10 años de su muerte

Show
/ 10 enero 2026
    El legado de una estrella: David Bowie, el ‘Rey del Glam’, a 10 años de su muerte
    Sello. David Bowie revolucionó la música popular con una obra marcada por la reinvención constante y la exploración de la identidad. FOTO: EFE

Fascinante, poliédrico, ambiguo, elegante, camaleónico y genuino. David Robert Jones, dejó un legado musical y personal que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo

Existen más de ochenta publicaciones que indagan en la personalidad enigmática de este David Bowie, multiinstrumentista y actor británico. Biografías, crónicas y estudios documentados por personas que lo conocieron en distintas etapas de su vida dan cuenta de un pensador, un explorador de la identidad y un artista que rompió de forma constante con las convenciones sociales.

Algunos de sus álbumes más emblemáticos permiten recorrer los momentos clave de una carrera que logró transformar la música popular.

‘SPACE ODDITY’

Coincidiendo con el primer alunizaje de la misión estadounidense Apolo 11, David Bowie alcanzó el éxito por primera vez con su segundo álbum de estudio. El título Space Oddity fue un guiño tanto a la película 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, estrenada el año anterior, como al momento histórico que vivía el mundo.

Sin embargo, el disco también representó una declaración de intenciones: Bowie introdujo en el pop temas tan profundos como la soledad del ser humano en el espacio, utilizada como metáfora del vacío existencial, algo inédito en un género que hasta entonces se había caracterizado por abordar temáticas más ligeras.

A lo largo de su intensa carrera profesional se sucedieron los discos, las colaboraciones, las películas y las constantes transformaciones a través de distintos alter egos, propios de un artista total, genuino y rupturista. El sencillo Under Pressure (1981), por ejemplo, pasó de ser una colaboración casi espontánea entre David Bowie y Queen a convertirse en un éxito internacional y, con el tiempo, en una de las colaboraciones más emblemáticas de la historia del rock.

David Bowie vendió más de 130 millones de discos en todo el mundo. Sus nueve discos de platino y once de oro en Reino Unido, así como cinco discos de platino y nueve de oro en Estados Unidos, reflejan la magnitud de su impacto y reconocimiento internacional.

UNA DESPEDIDA ADELANTADA

En 2016, apenas dos días antes de su muerte, se publicó su último álbum, ‘Blackstar’. Considerada una obra concebida desde una despedida consciente, el disco reflexiona sobre la muerte y la trascendencia a través de temas como Lazarus y Blackstar.

El álbum alcanzó el número uno en las listas de Gran Bretaña y Estados Unidos, y en 2017 obtuvo cinco premios Grammy, entre ellos Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Interpretación Rock. Fue un cierre artístico reconocido como extraordinario para la carrera de un creador irrepetible, visionario e inspirador.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Walmart Park de Monterrey para 2026

INSPIRADOR ETERNO

Canciones como Heroes colocaron al individuo frente a estructuras de poder que lo superan, mientras que temas como Ashes to Ashes y Station to Station presentaron personajes fragmentados y complejos.

En su etapa final, Blackstar y Lazarus —tanto la canción como la obra teatral— convivieron con la fragilidad, la muerte y la deshumanización desde una mirada incómoda y profundamente honesta. Un testamento artístico que confirmó a David Bowie como uno de los creadores más influyentes del siglo XX. (Con información de EFE y El Universal)

Temas


Espectáculos
Luto
Música

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


David Bowie

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León