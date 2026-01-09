¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Walmart Park de Monterrey para 2026

/ 9 enero 2026
    ¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Walmart Park de Monterrey para 2026
    Sorpresa. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa regresarían a México en 2026 tras el éxito de su tour mundial. FOTO: TWITTER@YGOFFICIAL

El periodista Willie González dio a conocer que Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa pisarían por primera vez la ciudad regia como parte de su gira Deadline World Tour

Las esperanzas de los fanáticos mexicanos de BLACKPINK han vuelto a florecer tras la presunta filtración de la llegada de la agrupación a Monterrey, donde se presentarían en el Walmart Park de los Sultanes, aunque hasta el momento no se ha especificado una fecha oficial.

La información surgió en el programa radiofónico La Hora de Willie, de la estación RG La Deportiva, donde el empresario y periodista deportivo Willie González dio a conocer la supuesta llegada de la banda surcoreana, al enlistar a las estrellas que se presentarían en dicho recinto a lo largo del año.

“Ricky Martin ya está anunciado el 22 de marzo, Alfredito Olivas ya está anunciado, BLACKPINK ya está anunciado; el que no está anunciado es otro artista”, expresó el vicepresidente de Sultanes de Monterrey, desatando la emoción entre los seguidores del grupo en redes sociales.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE BLACKPINK EN MÉXICO?

La noticia sobre la presunta llegada de BLACKPINK al recinto, con capacidad para más de 22 mil personas, fue reposteada por el periodista de espectáculos regio Lalo Elizondo, quien ha sido uno de los primeros en adelantar visitas de importantes figuras musicales a Monterrey.

Aunque no existe una fecha oficial confirmada, se especula que Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie llegarían durante la primera mitad de 2026, ya que sería hacia finales de ese periodo cuando la agrupación lanzaría su nuevo álbum de estudio.

Por ahora, las últimas fechas oficiales del grupo están programadas en Hong Kong, donde se presentarán los días 24, 25 y 26 de enero.

Cabe recordar que, cuando visitaron México por primera vez en 2023 con su Born Pink World Tour, las fechas fueron anunciadas el 31 de enero de ese mismo año, y los conciertos se llevaron a cabo los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, ambas fechas con boletos agotados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Christina Aguilera anuncia sorpresivo concierto para marzo en la Ciudad de México

AGENDA LLENA

Además del esperado regreso de BLACKPINK con nueva música en grupo, Jennie, Rosé y Jisoo también preparan lanzamientos en solitario.

Por su parte, Lisa continúa con las filmaciones de Tygo, un spin-off de la exitosa cinta Misión Rescate, en el que comparte créditos con un elenco surcoreano encabezado por Lee Jin-uk y Ma Dong-seok.

