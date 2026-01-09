¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Walmart Park de Monterrey para 2026

Las esperanzas de los fanáticos mexicanos de BLACKPINK han vuelto a florecer tras la presunta filtración de la llegada de la agrupación a Monterrey, donde se presentarían en el Walmart Park de los Sultanes, aunque hasta el momento no se ha especificado una fecha oficial.

La información surgió en el programa radiofónico La Hora de Willie, de la estación RG La Deportiva, donde el empresario y periodista deportivo Willie González dio a conocer la supuesta llegada de la banda surcoreana, al enlistar a las estrellas que se presentarían en dicho recinto a lo largo del año.

“Ricky Martin ya está anunciado el 22 de marzo, Alfredito Olivas ya está anunciado, BLACKPINK ya está anunciado; el que no está anunciado es otro artista”, expresó el vicepresidente de Sultanes de Monterrey, desatando la emoción entre los seguidores del grupo en redes sociales.