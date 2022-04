‘El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas’

El próximo agosto se cumplirán 60 años de que el símbolo sexual de Hollywood llamado Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su residencia de Brentwood, California, a los 36 años.

Esto fue apenas unos meses después de que viajó a México y, entre otras cosas, visitó el set de filmaciones del clásico dirigido por el cineasta español Luis Buñuel, “El ángel exterminador”, propiciando la teoría conspirativa de que desde que se casó con su segundo esposo, el dramaturgo Arthur Miller, había adoptado una afiliación comunista. Y luego de haberle cantando al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el famoso “Happy Birthday” con todo y pastel sobre el escenario del Madison Square Garden de Nueva York, en el cumpleaños del mandatario, se dio más vuelo a los rumores de que vivía una relación extramarital con él, aunque otro otros rumores decían que con quien en realidad estaba saliendo era con el entonces fiscal general de Estados Unidos, Robert Kennedy, hermano de JFK.

El hecho de que Estados Unidos estuviera en su momento más crítico de la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética, y que a nivel interno Robert Kennedy estuviera viviendo otra guerra con mafiosos como Jimmy Hoffa, líder del sindicato de los camioneros, tratando de transparentar todas sus actividades, siguió dando elementos para más teorías de conspiración en torno a la muerte de Marilyn Monroe. Muchos llegaron a suponer que el suicidio por exceso de barbitúricos, que se consideró la causa oficial de su fallecimiento, no fue tal sino que fue un asesinato premeditado en el que pudieron haber participado desde los mismos hermanos Kennedy hasta Hoffa, o inclusive el entonces mandatario cubano Fidel Castro, por los vínculos estrechos que mantenía la isla con la Unión Soviética.

Todo esto llevó al escritor, productor y amigo de Marilyn, Anthony Summers, a entrevistarse en el año de 1982, veinte años después del fallecimiento de la estrella, con varios de sus allegados tanto en su vida personal como profesional para tratar de desentrañar ese misterio. Esto dio pie al largometraje documental que con Summers como uno de los protagonistas del mismo, y bajo la dirección de la cineasta Emma Cooper, se estrenó en la plataforma de Netflix el miércoles pasado bajo el título de “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas”.

Aunque al final de “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas” la verdad es que no hay mucho cambio tanto en la versión oficial como en el echar por la borda en definitiva las teorías conspirativas que condujeron a la realización de este trabajo, lo verdaderamente valioso del mismo son las cintas en sí, y sobre todo los testimonios. Es especial de cineastas clave no solo en la historia personal de Marilyn sino de algunos de los directores que la llevaron al estrellato como John Huston (“Mientras la ciudad duerme”; “Los inadaptados) o Billy Wilder (“La comezón del séptimo arte”; “Una Eva y dos adanes”), por lo que lejos de ser un documento amarillista y morboso viene más bien a ser un recorrido intimista de una joven que soñaba con ser actriz, y a final no solo consiguió eso sino ser el mito que sigue siendo.

