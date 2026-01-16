‘El mundo bailará’: Bad Bunny calienta motores rumbo al Super Bowl

Cada vez falta menos para que Bad Bunny se presente en uno de los escenarios más importantes del espectáculo internacional: el Super Bowl. Por ello, desde Apple Music lanzó un mini teaser en el que asegura que hará bailar a todos los que disfruten del show. El intérprete de ‘Debí Tirar Más Fotos’ advirtió que el próximo 8 de febrero el mundo bailará al ritmo de sus canciones y de los éxitos que lo llevaron a convertirse en el elegido de este año. “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”, dijo en un comunicado difundido por la NFL.

¿QUÉ PASÓ CON BAD BUNNY? A pocos días del evento, y con la canción Baile inolvidable de fondo, el cantante dio un adelanto de lo que ofrecerá en el esperado espectáculo: mucho baile. Conforme avanza el clip, al artista se le suman bailarines de distintas edades, géneros y orígenes culturales: personas mayores y jóvenes, latinos, afrodescendientes, asiáticos y blancos, todos compartiendo un mismo espacio y ritmo.

El también actor, de 31 años, encabezará el espectáculo el 8 de febrero sobre el escenario del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. “El mundo bailará”, se lee al final del video, una frase que funciona tanto como promesa musical como declaración ideológica.

MENSAJE EN MEDIO DE LA CRISIS El mensaje que lanzó Benito adquiere mayor peso en medio de las reacciones conservadoras que ha generado su elección como artista principal del show de medio tiempo, así como por la tensión política tras declaraciones de la administración de Donald Trump, que incluso amenazó con reforzar la presencia de agentes del ICE durante el Super Bowl. Cabe recordar que esta presentación será la única que Bad Bunny ofrecerá en Estados Unidos como parte de su gira, decisión tomada ante las preocupaciones por el trato que reciben los latinos por parte de las autoridades migratorias.