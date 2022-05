‘El placer de las mujeres nunca ha sido lo primero en la lista de pendientes’: Emma Thompson

Pero justo en medio de las cintas de acción masculina y las fantasías de ciencia ficción de Hollywood destaca “Good Luck to You, Leo Grande”, una comedia en la que Emma Thompson interpreta a una viuda que busca emoción romántica con un afable trabajador sexual, interpretado por el debutante Daryl McCormack. La película, un estreno de Searchlight Pictures que debuta el 17 de junio en Hulu, es un curso íntimo sobre temas rara vez discutidos de sexualidad y vergüenza, placer y represión.

Para Thompson , “Good Luck to You, Leo Grande ” es nada menos que revolucionaria en su voluntad de ser sincera sobre temas que generalmente se ocultan bajo las sábanas.

“Good Luck to You, Leo Grande ”, dirigida por Sophie Hyde y escrita por Katy Brand , transcurre casi por completo en un cuarto de hotel en Londre s, donde Nancy ( Thompson ) y Leo ( McCormack ) tienen cuatro encuentros. Nancy es una profesora de estudios religiosos que nunca ha tenido un orgasmo, tiene inseguridades profundamente arraigadas sobre su cuerpo y, hasta este momento, ha pasado su vida reprimiendo sus deseos. Leo , en cambio, es tranquilamente equilibrado y cree sin reservas en dar satisfacción a los demás.

La actriz de 63 años ofrece una actuación sorprendentemente abierta e inquisitiva. Ella tiene, como resumió acertadamente una vez el New York Times, “un sentido férreo de sí misma y de cómo deberían ser las cosas”. Pero mientras muchas de sus películas más emblemáticas —“Howard’s End”, “The Remains of the Day”, “Sense and Sensibility”— han situado su claridad moral inteligente y empática en personajes discretos, “Leo Grande” demuestra que es igual de clara cuando se trata de cuestiones de sexo y placer.

“Siempre he confiado en el placer físico, siempre y cuando se sienta justo en los centros emocionales del cuerpo. Nunca pensé que fuera algo incorrecto”, dice Thompson. “Darse placer a uno mismo es fantástico. Es simplemente extraordinario que uno pueda hacer eso. Si piensas en la historia de la masturbación, es simplemente espantoso lo que hizo la fe cristiana, y estoy segura de que otras religiones. El hecho de que se prohibiera el placer para uno mismo, para el cuerpo, me parece profundamente problemático y un pecado terrible, una verdadera maldad para los seres humanos. Estamos diseñados para experimentar placer, claramente”.