¡En la búsqueda de estrellas! Saltillense regresa de Disney para descubrir nuevos talentos

Alguna vez soñó y se imaginó triunfar en alguno de los escenarios de Disney y, tras dar vida a varios personajes importantes, conquistar escenarios en casa y enseñar el amor por el arte, César Alonso Valdés está por cumplir un sueño más al transmitir lo que aprendió al estar en altamar, tras varios meses de formar parte del crucero Disney Adventure en Asia. Las ganas y el hambre de ser un mejor profesional del escenario resonaban en la mente y en el corazón del actor. Si bien ya compartía proyectos o su talento con jóvenes y niños, necesitaba algo más para enriquecerse en su área como performer. “Todo empieza un poco de la necesidad también de crecer en la industria del entretenimiento. En Saltillo está un poco limitado, y tenía tiempo que sentía ganas como de ‘necesito empaparme de ideas’, de lugares en donde se dediquen a esto de manera profesional”, recordó Valdés.

APOYAR A LOS TALENTOS César Alonso llevaba algunos años dedicándose exclusivamente a la producción y la dirección detrás del escenario, luego de formar parte de proyectos como ‘Érase una vez en la isla’ o ‘José el soñador’, entre otros más. Sin embargo, como apasionado de las artes, sentía que era momento de llegar a otro escalón. “En mayo del año pasado me voy a la CDMX, me voy aventurado y voy a audicionar como performer en el Teatro Telcel. Yo creo que ahí, en el primer día que me tocó, había 500 o 400 personas”, recordó el entrevistado. Aseguró que la adrenalina y la emoción de las audiciones la volvió a vivir ahora para ganarse un lugar en este mágico proyecto con Disney, y no como en los últimos años, en donde le tocó elegir.

“Dije: ‘Está dura la competencia, gente con mucho talento’. Más que nada de danza, de interpretación. Vienen de Canadá, de Disney. Luego ya el primer filtro y pasé. Yo: ‘Wow, pasé’. Con bailarines súper talentosos, la verdad. Fueron aproximadamente cinco o seis filtros, vienen cortando y cortando: una coreografía, una interpretación y de ahí tomaron fotos, medidas y nos dijeron: ‘Vamos a mandar a Canadá la información y, una vez que tengamos seleccionados, les vamos a hacer la propuesta’”, platicó César Alonso a VMÁS. Los primeros pasos del camino se dieron. Esa emoción le dio energías y motivación al actor saltillense, quien no solo busca aprender para él, sino que tiene como misión compartirlo con sus alumnos y compañeros en el camino. “Hacer una audición profesional, ¡qué padre!, a mis 35 lo haya hecho. Yo sentía estas ganas, siempre había querido estar en el área del entretenimiento”, dijo.

EL VIAJE Y LA AVENTURA Tras un mes de esperar la respuesta, el correo electrónico llegó y la odisea de hacer realidad su sueño tomaba más forma: análisis clínicos, preparación y más para dirigirse al Disney Adventure de Disney Cruise Line. Durante siete meses, el saltillense puso sus habilidades y gusto por el entretenimiento al servicio no solo del sueño o la misión profesional, sino también de dejar huella en sus actividades y en la estancia del público.

Tengo muchas ganas de que realmente podamos compartir todas estas habilidades que el arte nos deja para que nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes puedan el día de mañana ser personas que pongan en alto a la ciudad”.

¿Qué pasaba por tu mente cuando fuiste elegido y comenzó la preparación? “Pues, primero pasaban todos mis chavos y mis niños. O sea, digo, tanto tiempo el estar con ellos, yo siempre sentado desde el auditorio: ‘Sube, baja, aquí mueve la mano’. O sea, todo el tiempo yo fui, de alguna manera, el que estaba compartiendo un conocimiento y esto para que ellos se convirtieran en artistas, y ahora el reflector estaba sobre mí y era como... me hizo acordarme de por qué amo lo que hago de alguna manera, ¿sabes? De: ‘Guau, o sea, amo el escenario, amo contar historias en él, amo tocar a la gente a través del arte’, porque la gente cuando se sube al barco, digo, Disney por aparte, pero el entretenimiento, el contar las historias de las películas te mueve, te hace creer de nuevo en los sueños, te hace creer de nuevo en ti, te hace, saber, como absorber todo esto que promueve de alguna manera la cultura, el arte, y para mí era sentirme, digo, muy orgulloso, muy bendecido de poder hacer lo que amaba y que, aparte, me estuvieran pagando de una buena manera”.

¿Cuál era ese reto que tú tenías cada día al despertarte allá? “Ay, fueron muchos retos. Primero, el tema de estar solo. Admiro de verdad a los artistas que se van y dejan todo por su sueño, o sea, que se van a Nueva York por buscar una oportunidad, a la Ciudad de México, a cualquier parte del mundo, porque vuelvo al punto: vivimos en una ciudad que es totalmente industrial, donde a lo mejor las oportunidades artísticas son limitadas, y yo me quedé acá toda la vida a ser performer, actor, cantante. Pues, si realmente quieres vivir eso, te tienes que ir al lugar donde la industria se produce de eso en específico. Entonces, el tema de la soledad creo que es un tema al que los artistas se tienen que enfrentar sí o sí, porque no está tu familia, no está tu pareja, no están tus amigos. Tienes que, desde cero, lidiar con todos los monstruos y cosas que traigas para estar fuerte y, día con día, pararte, sonreírle al público y, aparte, dar un workshop. Eso, si lo sumas al tema de la salud, que es el reto dos, se vuelve también una cuestión compleja, porque tienes que estarte cuidando al mil por ciento, o sea, tienes que estar con tu salud al cien por ciento, porque si algo te pasa, pues tú eres responsable. O sea, ahora sí que si aquí está tu mamá y te hace un caldito de pollo y te matan allá, solo, o sea, tú buscas, tú ves cómo. Sí, digo, obviamente en el barco había un centro médico y demás, pero al final estás solo”.

Y artísticamente, en el momento de los shows, ¿cuál era el reto? “Creo que sí, primero, de alguna manera, es el idioma, porque, digo, Disney se maneja con el inglés para todo, ¿no? Entonces, nuestros shows y todas las interacciones que tenemos con el público son en inglés completamente. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con ellos. Entonces, teníamos el reto de, pues, tener que traducir. Teníamos como unas hojas donde venían como las reglas para interactuar con los personajes en el idioma de la India, en chino y en no sé cuál otro, para que lo pudieran entender”.

LA NUEVA MISIÓN César Alonso aseguró que tiene claro el objetivo de seguir sembrando la semilla del interés por el arte, en especial la actuación para el teatro musical. “Tengo muchas ganas de compartir toda esta disciplina con mucha gente. Yo tengo esta hambre ahora de ponerlos a ellos en el reflector nuevamente, ¿sabes? O sea, no de ellos. No, ya lo vi también con mi experiencia. Yo aquí tengo a mi familia, yo tengo que regresar, yo estoy casado y por temas de salud también, yo dije: ‘Tengo que darle prioridad a mi salud, a mi estabilidad desde aquí’, pero todo esto creo que fácilmente podría aplicarse a tantas cosas, a tantos proyectos que pueden ayudar a que realmente exportemos el talento local a Disney o a donde sea.

“Yo creo que el límite, y esa es la frase que te comparto yo siempre con mis chavos, el límite es el cielo. Y entonces dije: ‘Bueno, a lo mejor no me creen, a lo mejor tengo que yo vivirlo para ti’. Ya está, yo soy feliz en mi sueño, un día trabajo en Disney, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero lo voy a lograr. Pum, aquí está”. César continúa su camino, ahora en casa, reforzando sus metas a través de compartir su conocimiento y talento desde distintos talleres en la Universidad Autónoma de Coahuila, compartiendo su conocimiento en Teatro Para Niños Talento, talleres de plastilina y, recientemente, como parte del próximo proyecto junto con la Secretaría de Cultura de Coahuila: ‘Notre Dame El Musical’.