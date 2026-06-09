Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL
    Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL
Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

COMPARTIR

TEMAS


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


J Balvin

Organizaciones


FIFA

El artista se presentó con un breve espectáculo la noche del lunes en el Parque Fundidora

La desbordante pasión futbolera se apoderó anoche de Monterrey con la presentación de J Balvin quien animó el cierre de la gira Cup 26 Trophy Tour.

El artista se presentó con un breve espectáculo en las instalaciones del Parque Fundidora donde la gente se dio cita desde alrededor de las 17:00 horas para esperar la actuación del colombiano.

La espera fue larga ya que el artista salió poco después de las 22:00 horas, pero se encargó de llenar de energía el ambiente con apenas una media hora de actuación.

Para no desentonar con el “Mundial más norteño” J Balvin salió a escena con un sombrero y vestido con un coordinado blanco con rojo e hizo gritar a miles de fans que se dieron cita en el recinto en el preámbulo de lo será el FAN Fest.

Antes de la actuación del artista se presentaron el DJ Pedro Sampaio, así como Amber Mark.

El primer éxito que interpretó J Balvin fue “MI Gente” que de inmediato emocionó a la audiencia conformada por gente de todas las edades, algunos de los cuales iban vestidos con playeras de la Selección Mexicana.

“Que bueno estar con ustedes esta noche, compartir un buen rato. ¿Cómo está la gente de Monterrey?”, dijo a forma de saludo el artista.

Otros de los temas que incluyó en su set list fueron “Tonto” y “La Canción” que se encargaron de poner más ritmo a la noche.

https://vanguardia.com.mx/show/shakira-katy-perry-y-mas-estrellas-encenderan-las-ceremonias-de-apertura-del-mundial-2026-IH21260448

En el evento también estuvo presente Ricardo Kaká, campeón del mundo en 2022 y Louis Balta, presidente de Coca-Cola México que llevaron a cabo la develación del Trofeo Oficial de la Copa del Mundo, así como el gobernador del estado, Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Luego de “Jump”, junto a Sampaio y Mark, J Balvin cerró el espectáculo con el tema “In Da Getto” que dejó a la concurrencia con ganas de más.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


J Balvin

Organizaciones


FIFA

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Palabra desgastada

Palabra desgastada
true

Cómo Samuel casi perdió la sede del Mundial

A ocho días de la desaparición de Roxana Guzmán, su madre acusa falta de información oficial y pide reforzar la búsqueda en Veracruz.

Caso Roxana Guzmán: familia acusa falta de comunicación de la Fiscalía tras ocho días de búsqueda
El INPC “es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país”, precisó el Inegi.

México: Inflación anual fue de 3.94% en mayo; baja por reducciones de precios en electricidad y alimentos
Conoce en qué estados de México habrá suspensión de clases, home office o facilidades laborales por la inauguración del Mundial 2026 y dónde las actividades continuarán con normalidad.

¿Dónde sí y dónde no?... en qué estados de México habrá suspensión de clases y home office por inauguración del Mundial 2026
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Tropical ‘Cristina’ a México; azotará con lluvias torrenciales, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Falleció Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido productor musical y mánager mexicano.

Fallece el papá de Alessandra Rosaldo a los 84 años de edad; fue mánager de Lucero y Sentidos Opuestos
Fiesta. Shakira encabezará la ceremonia inaugural en la Ciudad de México, mientras que Katy Perry liderará el espectáculo preparado para Los Ángeles.

Shakira, Katy Perry y más estrellas encenderán las ceremonias de apertura del Mundial 2026