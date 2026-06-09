Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL

La desbordante pasión futbolera se apoderó anoche de Monterrey con la presentación de J Balvin quien animó el cierre de la gira Cup 26 Trophy Tour. El artista se presentó con un breve espectáculo en las instalaciones del Parque Fundidora donde la gente se dio cita desde alrededor de las 17:00 horas para esperar la actuación del colombiano. La espera fue larga ya que el artista salió poco después de las 22:00 horas, pero se encargó de llenar de energía el ambiente con apenas una media hora de actuación.

Para no desentonar con el “Mundial más norteño” J Balvin salió a escena con un sombrero y vestido con un coordinado blanco con rojo e hizo gritar a miles de fans que se dieron cita en el recinto en el preámbulo de lo será el FAN Fest. Antes de la actuación del artista se presentaron el DJ Pedro Sampaio, así como Amber Mark. El primer éxito que interpretó J Balvin fue “MI Gente” que de inmediato emocionó a la audiencia conformada por gente de todas las edades, algunos de los cuales iban vestidos con playeras de la Selección Mexicana.

“Que bueno estar con ustedes esta noche, compartir un buen rato. ¿Cómo está la gente de Monterrey?”, dijo a forma de saludo el artista. Otros de los temas que incluyó en su set list fueron “Tonto” y “La Canción” que se encargaron de poner más ritmo a la noche.

En el evento también estuvo presente Ricardo Kaká, campeón del mundo en 2022 y Louis Balta, presidente de Coca-Cola México que llevaron a cabo la develación del Trofeo Oficial de la Copa del Mundo, así como el gobernador del estado, Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez. Luego de “Jump”, junto a Sampaio y Mark, J Balvin cerró el espectáculo con el tema “In Da Getto” que dejó a la concurrencia con ganas de más.

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