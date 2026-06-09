Shakira, Katy Perry y más estrellas encenderán las ceremonias de apertura del Mundial 2026

Este jueves, la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una realidad, y el evento no podría comenzar de mejor manera que con la participación de estrellas consolidadas de la música internacional, figuras que llevan el nombre de México a todos los rincones del mundo y nuevas apuestas que harán vibrar las distintas ceremonias inaugurales. La celebración comenzará este jueves y continuará el viernes, por lo que el futbol y la música convivirán de una manera diferente a la de otras ediciones, gracias a la selección y participación de artistas de talla internacional. Sorpresivamente, la Ciudad de México se quedó con la primera ceremonia, la cual contará con un line up de primer nivel, encabezado por la colombiana Shakira, quien interpretará en vivo ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy.

¡A BAILAR DESDE CASA! El evento, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México, acaparará toda la atención durante esta semana. La mezcla de géneros musicales como el afrobeat, el pop latino, la cumbia, el regional mexicano, el reguetón y la música folclórica tradicional del país será, sin duda, uno de los ingredientes principales de la ceremonia.

“Ya llegué a mi casa”, escribió la intérprete de ‘Suerte’ en sus historias de Instagram, confirmando así durante el fin de semana que ya se encontraba en tierras mexicanas para afinar detalles y ensayar rumbo a la ceremonia. De hecho, la fotografía que Belinda compartió junto a ella durante uno de los ensayos o momentos de backstage incrementó aún más la expectativa en redes sociales por ver el espectáculo en vivo.

¿A QUÉ HORA SERÁ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y DÓNDE VERLA? El evento principal iniciará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica comenzará a las 13:00 horas. La ceremonia tendrá una duración aproximada de 90 minutos previos al arranque del encuentro y contará con un gran espectáculo musical encabezado por artistas como Maná, Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin y Los Ángeles Azules. La fiesta podrá seguirse a través de los canales de televisión abierta Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca. Además, TUDN la transmitirá en línea mediante su canal de YouTube. En streaming también estará disponible a través de ViX, plataforma que posee los derechos de transmisión del torneo y del evento inaugural. Asimismo, las redes sociales ofrecerán cobertura en tiempo real, lo que seguramente añadirá un valor extra al espectáculo, donde la moda, la música, el deporte e incluso la política convergerán para vivir de cerca el esperado arranque del Mundial.

EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ Un día después, el viernes 12 de junio, Estados Unidos le dará la bienvenida al mundo desde Los Ángeles, en lo que promete ser un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA. La ceremonia de apertura en el Estadio Los Ángeles marcará el inicio de un verano futbolístico cargado de cultura, energía y del poder unificador del deporte más popular del planeta. La celebración en Los Ángeles será encabezada por las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Los primeros cinco interpretarán por primera vez en vivo el tema oficial ‘Goals’, además de que se sumarán otros artistas de renombre cuyos nombres se mantienen como sorpresa. La fiesta en Los Ángeles comenzará a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Por su parte, en Canadá el line up estará integrado por Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes aportarán la música y el orgullo nacional a la ceremonia. El evento en el Estadio Toronto arrancará a las 11:30 horas, justo antes del encuentro entre Bosnia y la selección canadiense.