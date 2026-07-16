¡Los consentidos de Saltillo! Intocable hace historia con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Intocable recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que participaron el compositor Edgar Barrera y el ejecutivo musical Nir Seroussi.

“Hace 35 años, una banda como Intocable se suponía que no debía existir; iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”, dijo Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, durante un discurso en el que celebró la incorporación de la agrupación al Paseo de la Fama con la estrella número 2 mil 852 de esta emblemática avenida de Los Ángeles.

“En ese momento, la música mexicana tenía muchas reglas. Intocable las vio y dijo: ‘No, gracias”, añadió. La agrupación, fundada en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez a principios de la década de 1990, se consolidó como una de las principales exponentes de la música regional mexicana al fusionar los ritmos tradicionales del norteño con baladas de letras contemporáneas.