¡Los consentidos de Saltillo! Intocable hace historia con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

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    ¡Los consentidos de Saltillo! Intocable hace historia con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
    Orgullo. Ricky Muñoz y los integrantes de Intocable celebraron el reconocimiento acompañados por amigos y figuras de la industria musical. FOTO: AP

La agrupación texana fue reconocida en Hollywood por su legado de 35 años y por convertirse en uno de los máximos referentes de la música regional mexicana

Intocable recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que participaron el compositor Edgar Barrera y el ejecutivo musical Nir Seroussi.

“Hace 35 años, una banda como Intocable se suponía que no debía existir; iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”, dijo Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, durante un discurso en el que celebró la incorporación de la agrupación al Paseo de la Fama con la estrella número 2 mil 852 de esta emblemática avenida de Los Ángeles.

“En ese momento, la música mexicana tenía muchas reglas. Intocable las vio y dijo: ‘No, gracias”, añadió. La agrupación, fundada en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez a principios de la década de 1990, se consolidó como una de las principales exponentes de la música regional mexicana al fusionar los ritmos tradicionales del norteño con baladas de letras contemporáneas.

GANANDO, COMO SIEMPRE

Entre sus temas más populares figuran ‘¿Y todo para qué?’, ‘Aire’, ‘Te amo (Para siempre)’ y ‘Eres mi droga’, entre otros. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha vendido más de 55 millones de discos y ha colocado 21 canciones en el primer lugar de las listas de música regional mexicana.

“Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser”, apuntó Seroussi, quien aseguró que la agrupación sentó las bases para que la música mexicana sea hoy uno de los géneros más escuchados del mundo.

Por su parte, Edgar Barrera, amigo cercano de los homenajeados, los describió como “una de las bandas más grandes de la música mexicana”.

https://vanguardia.com.mx/show/zendaya-anuncia-una-pausa-en-su-carrera-tras-un-intenso-2026-FA22225066

El compositor, quien junto con Residente es la persona con más premios Latin Grammy en la historia, destacó la relevancia cultural de la agrupación.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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