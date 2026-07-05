Entre Marisol del Olmo y Tony Dalton

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    Entre Marisol del Olmo y Tony Dalton
    Apuesta. Marisol del Olmo y Tony Dalton sobresalen entre los estrenos de finales de junio e inicios de julio con personajes clave en nuevas producciones para televisión y streaming. ILUSTRACIÓN: GEMINI
Abundio Novello
por Abundio Novello

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Tres producciones recién estrenadas en televisión y plataformas reúnen a figuras mexicanas que destacan por el peso de sus personajes en historias de drama, comedia y suspenso

Entre los últimos días de junio y los primeros de julio hubo estrenos tanto en la señal abierta como en el streaming, en los que destacaron las presencias de dos reconocidos actores mexicanos:

• ‘EL RENACER DE LUNA’ (LAS ESTRELLAS): Refrito de la telenovela de 1989 “Morir para vivir”, protagonizada por la desaparecida actriz Susana Dosamantes y producida entonces por la primera actriz Ana Martín, “renació” el pasado 22 de junio en el mismo horario en el que se transmitió la original, ahora bajo la producción de Roy Rojas, quien, tras haber tenido a una antagonista como Marisol del Olmo “comiéndole el pastel” a la protagonista, Natalia Esperón, en “El Ángel de Aurora” (2024), no dudó en convocarla para protagonizar, junto a Matías Novoa (con quien trabajó en “La Herencia”), esta historia de Félix B. Caignet sobre una mujer violentada que rehace su vida.

• ‘UNA FAMILIA COMPLICADA’ (VIX): En el mismo fin de semana en el que concluyó con éxito su telenovela ‘Mi rival’, la productora Carmen Armendáriz estrenó en esta plataforma esta serie que, como comedia, se inspira en hechos de la vida real. Si bien la protagonista es la primera actriz nominada al Oscar, Adriana Barraza, como Thelma, la matriarca de una familia veracruzana “de abolengo” cuyos conflictos internos están por desmoronarla, entre sus papeles estelares destaca también Marisol del Olmo como una de las hijas de doña Thelma, quien, luego de encontrar in fraganti a su hermana con su esposo, se somete a una cirugía estética para “empoderarse”.

• ‘SUGAR’ (APPLE TV): El mismo fin de semana en el que Paramount Plus estrenó una segunda temporada más dinámica de su serie “La Agencia”, esta plataforma hizo lo propio con la nueva entrega de esta producción protagonizada por Colin Farrell como un detective de Los Ángeles amante del clásico cine negro hollywoodense, quien en este nuevo capítulo es asignado al caso de la desaparición de un boxeador coreano. Sin embargo, sobresale la presencia del actor mexicano Tony Dalton (“Matando Cabos”, “Sr. Ávila”), quien, justo al final del episodio estrenado este fin de semana, hace su aparición como un policía “de doble cara” que se enfrentará a “Sugar”.

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Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

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