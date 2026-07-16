Eric del Castillo supera cirugía de emergencia; será intervenido nuevamente

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    Eric del Castillo supera cirugía de emergencia; será intervenido nuevamente
    Salud. A sus 92 años, Eric del Castillo permanece en recuperación tras ser intervenido por un problema de circulación en las piernas. FOTO: CUARTOSCURO

Verónica del Castillo reveló que el actor fue operado por una obstrucción arterial en las piernas y que enfrentará un nuevo procedimiento en los próximos días

Al parecer, todo quedó en un gran susto para la familia y los seguidores del primer actor mexicano Eric del Castillo, quien fue sometido a una cirugía de última hora debido a un problema de arterias obstruidas en una de sus piernas.

Fue su propia hija, la periodista Verónica del Castillo, quien confirmó el procedimiento quirúrgico al que fue sometido su famoso padre durante una entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante.

“Le practicaron un cateterismo para meterle un stent, abrir la arteria que estaba bloqueada: tenía una obstrucción del 85 por ciento en la pierna derecha y del 30 por ciento en la izquierda”, explicó la periodista y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

¿QUÉ PASÓ CON ERIC DEL CASTILLO?

Según la también conductora, dentro de 15 días el actor será sometido nuevamente a otra cirugía, aunque en esta ocasión el procedimiento será en la parte baja de la espalda.

Además, Verónica fue cuestionada sobre si el protagonista de ‘La Mentira’ y ‘Abismo de Pasión’ ya se había enterado del fallecimiento de la primera actriz Elsa Aguirre, quien además era una de sus amigas más cercanas.

”Justo en la mañana lo mandé al chat de la familia porque llevo dos noches durmiendo con él ahí en el hospital y me dijo mi mamá: ‘Ni se te vaya a ocurrir decirle, porque sí se deprime, la verdad, con este tipo de noticias, sobre todo cuando son amigas tan entrañables del medio artístico, que cada vez quedan menos’”, relató la periodista.

https://vanguardia.com.mx/show/luto-en-la-familia-kardahsian-fallece-mj-la-querida-madre-de-kris-jenner-y-corazon-del-clan-GD22217717

En los últimos años, Eric del Castillo ha enfocado su carrera en las telenovelas, por lo que ha formado parte de los elencos de ‘Amanecer’, ‘Mi Amor sin Tiempo’ y ‘Vivir de Amor’. (Con información de El Universal).

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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