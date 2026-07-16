Eric del Castillo supera cirugía de emergencia; será intervenido nuevamente

Al parecer, todo quedó en un gran susto para la familia y los seguidores del primer actor mexicano Eric del Castillo, quien fue sometido a una cirugía de última hora debido a un problema de arterias obstruidas en una de sus piernas.

Fue su propia hija, la periodista Verónica del Castillo, quien confirmó el procedimiento quirúrgico al que fue sometido su famoso padre durante una entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante.

“Le practicaron un cateterismo para meterle un stent, abrir la arteria que estaba bloqueada: tenía una obstrucción del 85 por ciento en la pierna derecha y del 30 por ciento en la izquierda”, explicó la periodista y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.