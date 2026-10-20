U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026

La NFL unirá futbol americano y rock en la víspera de Acción de Gracias. U2 fue confirmado este martes como protagonista del espectáculo de medio tiempo del partido entre Packers de Green Bay y Rams de Los Ángeles, programado el 25 de noviembre en el SoFi Stadium de California. El encuentro, correspondiente a la Semana 12 de la temporada 2026, comenzará a las 6 de la tarde, y se transmitirá en vivo por Netflix. Será la primera ocasión en la historia de la NFL que se celebre un juego en la víspera de Thanksgiving, una nueva fecha especial en su calendario.

La actuación será especial para la banda irlandesa, que celebra 50 años desde su formación en Dublín, en 1976. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a un escenario de la NFL casi un cuarto de siglo después de su recordada actuación en el Super Bowl XXXVI, disputado en febrero de 2002. Entonces rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su regreso ahora reunirá música y deporte ante una audiencia internacional, con invitados especiales anunciados, aunque todavía sin nombres confirmados. La banda, integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll y ganadora de 22 premios Grammy, se suma a la apuesta de Netflix por convertir sus transmisiones deportivas en eventos de entretenimiento. Beyoncé encabezó el espectáculo navideño de 2024 y Snoop Dogg hizo lo propio en 2025.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó la capacidad de U2 para crear momentos memorables en los estadios. La producción del medio tiempo estará a cargo de Jesse Collins Entertainment, mientras que la plataforma ofrecerá el encuentro en directo a sus suscriptores en más de 200 países. En lo deportivo, el enfrentamiento pondrá frente a frente a los equipos de Matt LaFleur y Sean McVay, con Jordan Love y Matthew Stafford como figuras de sus respectivas ofensivas. El espectáculo dará otra dimensión a este duelo de la Conferencia Nacional.