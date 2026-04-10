¡Es oficial! Malasaña encontró al mejor baterista de Saltillo junto a Iván Torres de Grupo Duelo

La Taberna Malasaña vino a descubrir el talento saltillense. El nuevo bar, que abrió apenas el pasado mes de noviembre de 2025, se propuso un primer reto: encontrar al mejor baterista de la ciudad. Y, con éxito en su cometido, se reconoció a Jaime Eleazar Rivera Estrada como el más destacado de entre 33 artistas, de los cuales solo 10 pasaron a la gran final. Como si este hito local no fuera suficiente, también se contó con la presencia del reconocido baterista de Grupo Duelo, Iván Torres, quien sin duda alguna aportó carisma y conocimiento, a la vez que hizo la noche inolvidable.

UN PÚBLICO QUE AUMENTABA Y AUMENTABA Malasaña está ubicado en la calle Allende, una de las arterias más conocidas de Saltillo por su concurrido tránsito en la Zona Céntrica. Personas caminando por el área y... ¡ni se diga de quienes circulaban a bordo de vehículos! Verdaderamente, lo que hizo especial este evento fue la presencia de las y los saltillenses, quienes dieron un toque especial con porras, aplausos y risas. Además, “los participantes (del concurso) llevaron también mucho público, pues su familia, sus amigos que los fueron a apoyar. Entonces se sintió un ambiente muy acogedor”, destacó a VANGUARDIA Yessica Guillén, gerente general del lugar.

TIEMPO Y ESPERA TERMINARON DESTACANDO LA TÉCNICA Y CREATIVIDAD La cacería del baterista fue planeada para el mes de enero. Y entre fechas inesperadas y contratiempos, el evento se pospuso hasta la noche del 9 de abril. Pese a ello, la selección de los finalistas continuó: “La selección se hizo alrededor de un mes antes de la fecha prevista y se sacaron a esos 10 últimos concursantes finalistas”, explicó Guillén. En cuanto a la convocatoria para el concurso, fue abierta. Podían inscribirse desde niños y adolescentes, hasta personas con más experiencia. De esto, trascendieron aquellos participantes que contaron con una excelente técnica, un incomparable ritmo, gran precisión y enorme creatividad, sin dejar de lado la expresividad artística y musicalidad.

Fue entonces que el jurado, compuesto por especialistas, seleccionó a Jaime Eleazar Rivera Estrada como el ganador. BATERISTA DE GRUPO DUELO COMO JURADO DE ORO La cercanía del bar con Iván Torres se demostró esa misma noche, cuando él brindó su experiencia y conocimiento al público y a los concursantes. Con su amplia trayectoria, el baterista de Grupo Duelo ayudó a Malasaña a cumplir su meta: “Cuando se le propuso el evento, el proyecto, no dudó en apoyarlo. Más que nada, él siempre ha sido una persona muy cercana al público, muy abierta”, señaló Yessica Guillén a esta casa editorial. Más allá de brindar solo su opinión experta, el reconocido artista se dio la oportunidad de conocer a quienes concursaron. “Tuvieron ahí un momento de convivencia con él [...]. Se sintieron muy a gusto ellos y como que sí estaban un poco nerviosos. Los finalistas estaban nerviosos y como que él les dijo ‘tranquilos, no pasa nada, es un concurso a fin de cuentas, pero más que nada esto es para compartir, o sea, todos aquí nos vamos a llevar algo’”, agregó la gerente.

DIEZ MIL PESOS Y RECONOCIMIENTO: ESTO SE LLEVÓ EL MEJOR BATERISTA DE SALTILLO TRAS LOS RETOS Tres rondas, tres retos: la primera canción fue selección libre de los participantes; la segunda fue improvisación de acuerdo con un género específico que fue sorteado y, para el cierre, se hizo la interpretación de un tema que también fue escogido a la suerte. Cada uno de los participantes en la final se llevó un reconocimiento, que les fue entregado por el mismísimo Iván Torres. Pero el ganador del certamen recibió un premio extra: diez mil pesos y una estatuilla.

UN IMPULSO AL TALENTO LOCAL Con el propósito de impulsar a artistas de Saltillo, la taberna busca seguir dando visibilidad al talento musical. Por ello, VANGUARDIA les comparte un pequeño ‘spoiler’... Posteriormente, será turno de las bandas locales. Mientras tanto, ¡atención, artistas! Malasaña inaugura exposiciones de diferentes creadores cada dos meses, siendo la próxima en mayo.

Publicidad

Temas

Artistas Músicos

Localizaciones

Saltillo

