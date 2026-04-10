¡Es oficial! Malasaña encontró al mejor baterista de Saltillo junto a Iván Torres de Grupo Duelo

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/ 10 abril 2026
    ¡Es oficial! Malasaña encontró al mejor baterista de Saltillo junto a Iván Torres de Grupo Duelo
    En la Taberna Malasaña se realizo la la final del Concurso Mejor Baterista de Saltillo 2026 con la participación de 10 bateristas incluyendo dos niños el menor de 11 años y 14 el otro. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

De 33 bateristas, solo uno destacó por su técnica y ritmo: Jaime Eleazar Rivera Estrada, quien recibió un premio de 10 mil pesos

La Taberna Malasaña vino a descubrir el talento saltillense. El nuevo bar, que abrió apenas el pasado mes de noviembre de 2025, se propuso un primer reto: encontrar al mejor baterista de la ciudad. Y, con éxito en su cometido, se reconoció a Jaime Eleazar Rivera Estrada como el más destacado de entre 33 artistas, de los cuales solo 10 pasaron a la gran final.

Como si este hito local no fuera suficiente, también se contó con la presencia del reconocido baterista de Grupo Duelo, Iván Torres, quien sin duda alguna aportó carisma y conocimiento, a la vez que hizo la noche inolvidable.

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UN PÚBLICO QUE AUMENTABA Y AUMENTABA

Malasaña está ubicado en la calle Allende, una de las arterias más conocidas de Saltillo por su concurrido tránsito en la Zona Céntrica. Personas caminando por el área y... ¡ni se diga de quienes circulaban a bordo de vehículos!

Verdaderamente, lo que hizo especial este evento fue la presencia de las y los saltillenses, quienes dieron un toque especial con porras, aplausos y risas.

Además, “los participantes (del concurso) llevaron también mucho público, pues su familia, sus amigos que los fueron a apoyar. Entonces se sintió un ambiente muy acogedor”, destacó a VANGUARDIA Yessica Guillén, gerente general del lugar.

$!Este evento fue creado para impulsar y visibilizar el talento musical local.
Este evento fue creado para impulsar y visibilizar el talento musical local. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

TIEMPO Y ESPERA TERMINARON DESTACANDO LA TÉCNICA Y CREATIVIDAD

La cacería del baterista fue planeada para el mes de enero. Y entre fechas inesperadas y contratiempos, el evento se pospuso hasta la noche del 9 de abril.

Pese a ello, la selección de los finalistas continuó: “La selección se hizo alrededor de un mes antes de la fecha prevista y se sacaron a esos 10 últimos concursantes finalistas”, explicó Guillén.

En cuanto a la convocatoria para el concurso, fue abierta. Podían inscribirse desde niños y adolescentes, hasta personas con más experiencia. De esto, trascendieron aquellos participantes que contaron con una excelente técnica, un incomparable ritmo, gran precisión y enorme creatividad, sin dejar de lado la expresividad artística y musicalidad.

$!El jurado estuvo integrado por maestros de la Escuela de Música de la U.A. De C. teniendo como integrante del jurado e invitado especial a Iván Torres “El Toro de la Tambora”.
El jurado estuvo integrado por maestros de la Escuela de Música de la U.A. De C. teniendo como integrante del jurado e invitado especial a Iván Torres “El Toro de la Tambora”. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

Fue entonces que el jurado, compuesto por especialistas, seleccionó a Jaime Eleazar Rivera Estrada como el ganador.

BATERISTA DE GRUPO DUELO COMO JURADO DE ORO

La cercanía del bar con Iván Torres se demostró esa misma noche, cuando él brindó su experiencia y conocimiento al público y a los concursantes. Con su amplia trayectoria, el baterista de Grupo Duelo ayudó a Malasaña a cumplir su meta: “Cuando se le propuso el evento, el proyecto, no dudó en apoyarlo. Más que nada, él siempre ha sido una persona muy cercana al público, muy abierta”, señaló Yessica Guillén a esta casa editorial.

Más allá de brindar solo su opinión experta, el reconocido artista se dio la oportunidad de conocer a quienes concursaron. “Tuvieron ahí un momento de convivencia con él [...]. Se sintieron muy a gusto ellos y como que sí estaban un poco nerviosos. Los finalistas estaban nerviosos y como que él les dijo ‘tranquilos, no pasa nada, es un concurso a fin de cuentas, pero más que nada esto es para compartir, o sea, todos aquí nos vamos a llevar algo’”, agregó la gerente.

$!Iván Torres “El Toro de la Tambora”.
Iván Torres “El Toro de la Tambora”. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

DIEZ MIL PESOS Y RECONOCIMIENTO: ESTO SE LLEVÓ EL MEJOR BATERISTA DE SALTILLO TRAS LOS RETOS

Tres rondas, tres retos: la primera canción fue selección libre de los participantes; la segunda fue improvisación de acuerdo con un género específico que fue sorteado y, para el cierre, se hizo la interpretación de un tema que también fue escogido a la suerte.

Cada uno de los participantes en la final se llevó un reconocimiento, que les fue entregado por el mismísimo Iván Torres. Pero el ganador del certamen recibió un premio extra: diez mil pesos y una estatuilla.

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$!El jurado estuvo integrado por maestros de la Escuela de Música de la U.A. De C. teniendo como integrante del jurado e invitado especial a Iván Torres “El Toro de la Tambora”.
El jurado estuvo integrado por maestros de la Escuela de Música de la U.A. De C. teniendo como integrante del jurado e invitado especial a Iván Torres “El Toro de la Tambora”. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

UN IMPULSO AL TALENTO LOCAL

Con el propósito de impulsar a artistas de Saltillo, la taberna busca seguir dando visibilidad al talento musical. Por ello, VANGUARDIA les comparte un pequeño ‘spoiler’... Posteriormente, será turno de las bandas locales.

Mientras tanto, ¡atención, artistas! Malasaña inaugura exposiciones de diferentes creadores cada dos meses, siendo la próxima en mayo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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