Desmiente ‘Un Tal Fredo’ haber dejado contaminación y basura en Cuatro Ciénegas tras su boda

La polémica para el influencer de Monclova ‘Un Tal Fredo’ no termina en torno a su boda, ya que, tras las burlas por su rostro, su look, sus invitados, la música y la decoración en la Mina de Mármol, ahora en redes lo señalaron de haber dejado basura, mobiliario y más en la zona protegida, todo a partir de un video editado con otra información.

Según el creador de contenido y planeador de bodas, en Twitter y Facebook algunos usuarios están “desinformando” a la audiencia y le adjudican la responsabilidad de mobiliario, decoraciones y basura en el lugar de Cuatro Ciénegas.

“Nuevamente desinformando sobre mi boda. Esas imágenes son de un espacio de la Mina de Mármol que NO es para atracción; ahí ellos guardan cosas”, escribió el influencer a sus seguidores.