Desmiente ‘Un Tal Fredo’ haber dejado contaminación y basura en Cuatro Ciénegas tras su boda
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En redes sociales unieron el video grabado por el morenista Antonio Attolini Murra con otras imágenes de mobiliario y adornos que habrían sido usados en otro evento en la Mina de Mármol
La polémica para el influencer de Monclova ‘Un Tal Fredo’ no termina en torno a su boda, ya que, tras las burlas por su rostro, su look, sus invitados, la música y la decoración en la Mina de Mármol, ahora en redes lo señalaron de haber dejado basura, mobiliario y más en la zona protegida, todo a partir de un video editado con otra información.
Según el creador de contenido y planeador de bodas, en Twitter y Facebook algunos usuarios están “desinformando” a la audiencia y le adjudican la responsabilidad de mobiliario, decoraciones y basura en el lugar de Cuatro Ciénegas.
“Nuevamente desinformando sobre mi boda. Esas imágenes son de un espacio de la Mina de Mármol que NO es para atracción; ahí ellos guardan cosas”, escribió el influencer a sus seguidores.
¿QUÉ PASÓ CON ‘UN TAL FREDO’?
Según un video difundido por la cuenta en Twitter de La Tía Sandra, el lugar no solo habría sido clausurado por las afectaciones, sino también por supuesto equipo de la boda que se dejó abandonado ahí.
Ese video provocó reacciones entre los usuarios, quienes reclamaron y criticaron su decisión de realizar la boda; sin embargo, él lo desmintió y aseguró que se trataba de otro evento realizado después de su enlace.
“Tan sencillo como que el lugar jamás me permitiría dejar cosas ahí tanto tiempo y que el fin de semana pasado hubo UN FESTIVAL que, obvio, pediría que quiten todo lo que les estorbe (‘lo mío’)”, escribió el monclovense.
En el polémico nuevo video se observa al morenista Antonio Attolini Murra hacer un recorrido por el lugar de la boda; sin embargo, ese material es de hace semanas y, según el influencer, fue combinado con imágenes recientes de mobiliario aparentemente “abandonado”.