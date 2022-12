‘Es una tortura’: Relata Eugenio Derbez su accidente con juego de realidad virtual (video)

En agosto la noticia de un accidente grave que provocó hospitalización de Eugenio Derbez fue dada a conocer por la propia familia del actor mexicano y sin revelar detalles aseguraban que había sido intervenido y se encontraba en recuperación. A 3 meses de la tragedia, por primera vez el también productor habló con un programa sobre el accidente y las lesiones que lo han mantenido en cama y en terapia en Estados Unidos, país en donde reside. La charla fue en primicia con los conductores de ‘Despierta América’, show matutino que celebra sus 25 años al aire.

TERAPIA Y TORTURA Durante la entrevista el mexicano no dejó de compartir su humor clásico y entre risas relató los hechos. “Estoy bastante bien, voy mucho mejor de lo que esperaban los doctores, he trabajado como no te imaginas en mi terapia física, me dijo el doctor que probablemente no podría levantar mi brazo de mis ojos y mira, apenas van 3 meses”, dijo mientras mostraba lo mucho que había avanzado. “Estoy trabajando todos los días, tengo terapia física me tienen que estirar el brazo y es una tortura, pero voy muy bien”, se sinceró el protagonista de ‘No se Aceptan Devoluciones’. “Con respecto al hombro y de la muñeca se me descompusieron dos cosas, me pellizcaron un nervio con todo lo que pasó por acá”, expresó quien dio vida a Ludovico P. Luche.

DESMIENTE RUMORES Al ser cuestionado sobre lo que pasó, Derbez rio y recordó que los rumores sobre su accidente le inspiraron una historia cómica que pensaba grabar con sus familiares. “Estaba haciendo un roadtrip (viaje en carretera) de padre e hijo, ya sabes con Vadhir me pidió desde hace un año” comenzó explicando Eugenio. Recordó que tras realizar muchas actividades días antes, ese día decidieron pasar tiempo con el juego. “Esa noche me dijo vamos a jugar realidad virtual, me pongo los goggles en un cuarto y de repente supuestamente en mi realidad virtual estaba en un edificio de 100 pisos, en una tablita parado y no me quería mover porque sentía en un vacío y a mi me dan miedo las alturas” dijo.

“Me dice Vadhir, “salta papá, salta” le dije “no no no tengo mucho miedo”, el caso es que a la hora que me quiero dar vuelta mi cabeza veo sólo la tablita y yo no quería mover los pies de la tablita, y a la hora que me doy vuelta me tropiezo y en lugar de mover el pie como mi cerebro veía el vacío simplemente nunca quité los pies de la tablita y sin darme cuenta me dejé caer así totalmente”, explicó mientras señalaba a los conductores la manera de caer. “No me di cuenta que estaba cayendo porque pensé que era parte del juego” agregó el entrevistado.