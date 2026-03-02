‘Escondidita en la ventana’... así vivió Claudia Sheinbaum el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

/ 2 marzo 2026
    ‘Escondidita en la ventana’... así vivió Claudia Sheinbaum el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo
    La presidenta Claudia Sheinbaum comentó con tono relajado el multitudinario concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino. VANGUARDIA/EFE

Claudia Sheinbaum habla sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, que reunió a 400 mil personas y se convirtió en uno de los eventos más multitudinarios

La mañana posterior al multitudinario concierto de Shakira en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó unos minutos de su conferencia para hablar del espectáculo que convirtió el corazón de la capital en un escenario masivo.

Con una sonrisa discreta y tono distendido, la mandataria preguntó a los reporteros: “¿Qué tal el concierto de ayer?”. Reconoció que no lo vio completo, pero sí siguió una parte de la transmisión oficial. Incluso bromeó sobre haberse asomado por la ventana para escucharlo mejor. “Claro que desde arriba se oía todo y luego un ratito ahí desde la ventana para que nadie me viera escondidita... no, no llegué a tanto”, dijo entre risas.

Más allá del comentario ligero, subrayó el nivel del espectáculo y el profesionalismo de la artista colombiana. Para la titular del Ejecutivo, se trató de un evento de gran formato que mostró la capacidad de convocatoria de la cantante y la relevancia cultural del espacio público más emblemático del país.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

UN EVENTO QUE DESBORDÓ EL CENTRO HISTÓRICO

El concierto no solo ocupó la plancha principal del Zócalo. De acuerdo con lo informado por la propia presidenta, la asistencia se extendió hacia la Alameda Central y hasta el Monumento a la Revolución, configurando una marea humana pocas veces vista.

“400 mil personas, exactamente”, puntualizó Sheinbaum al confirmar la cifra oficial. El dato coloca a Shakira entre los eventos con mayor asistencia en la historia reciente de la capital, superando registros de figuras internacionales como Paul McCartney, quien también ofreció un concierto masivo en ese mismo espacio.

IMPACTO CULTURAL Y MENSAJE DESDE PALACIO NACIONAL

Para la presidenta, el espectáculo evidenció el cariño que el público mexicano tiene por la intérprete de “Hips Don’t Lie”. “Muy querida Shakira por las familias mexicanas”, expresó, destacando el ambiente familiar que se vivió durante la jornada.

El concierto gratuito también forma parte de una estrategia de acceso abierto a la cultura en espacios públicos. Sin entrar en matices políticos, Sheinbaum se limitó a reconocer la dimensión del evento y la respuesta ciudadana, que convirtió el Centro Histórico en un punto de encuentro musical.

DATOS CURIOSOS

· El Zócalo es considerado una de las plazas públicas más grandes del mundo

· En eventos gratuitos ha reunido a cientos de miles de personas

· La transmisión digital permitió que el concierto se siguiera en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pecadores’ domina los SAG Awards en una gala marcada por la emoción

La imagen de miles de asistentes extendidos más allá de la plancha principal, cantando al unísono bajo el cielo nocturno, quedó como una postal contemporánea de la Ciudad de México.

