‘Pecadores’ domina los SAG Awards en una gala marcada por la emoción

/ 1 marzo 2026
    ‘Pecadores’ domina los SAG Awards en una gala marcada por la emoción
    Sorpresa. Michael B. Jordan recibió el premio a Mejor Actor Principal por su papel en ‘Pecadores’. FOTO: AP

La cinta protagonizada por Michael B. Jordan se llevó los premios principales, en una ceremonia que también rindió tributo a Catherine O’Hara

La noche del domingo se llevaron a cabo los SAG Awards 2026, otorgados por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión. Ahí, ‘Pecadores’ obtuvo algunos de los premios más importantes de la velada, dejando por debajo a la cinta ‘Una Batalla Tras Otra’, mientras que ‘The Studio’ y ‘The Pitt’ también destacaron en la gala.

Michael B. Jordan ganó el máximo galardón individual en la categoría cinematográfica como Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Pecadores’, mientras que Jessie Buckley, de la cinta ‘Hamnet’, se perfila aún más como una de las favoritas de la temporada al obtener el premio a Mejor Actriz Principal.

En cuanto a Mejor Elenco, ‘Pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, se consolidó como la gran ganadora de la noche.

Cuando su nombre fue anunciado, las actrices que competían en la misma categoría aplaudieron emotivamente ante la ausencia de O’Hara, mientras que Seth Rogen se dirigió al estrado para recibir el reconocimiento en nombre de la actriz, fallecida a los 71 años.

Otros ganadores de la noche fueron Sean Penn por ‘Una Batalla Tras Otra’, Amy Madigan por ‘El Día de la Desaparición’ y la serie de Netflix ‘Adolescencia’.

Es la segunda vez que la plataforma de streaming transmite el evento, el cual se consolida como parte clave de la temporada de premios y como termómetro rumbo a los Oscar.

