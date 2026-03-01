‘Pecadores’ domina los SAG Awards en una gala marcada por la emoción

La noche del domingo se llevaron a cabo los SAG Awards 2026, otorgados por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión. Ahí, ‘Pecadores’ obtuvo algunos de los premios más importantes de la velada, dejando por debajo a la cinta ‘Una Batalla Tras Otra’, mientras que ‘The Studio’ y ‘The Pitt’ también destacaron en la gala.

Michael B. Jordan ganó el máximo galardón individual en la categoría cinematográfica como Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Pecadores’, mientras que Jessie Buckley, de la cinta ‘Hamnet’, se perfila aún más como una de las favoritas de la temporada al obtener el premio a Mejor Actriz Principal.

En cuanto a Mejor Elenco, ‘Pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, se consolidó como la gran ganadora de la noche.