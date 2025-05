¿Eso fue todo? Responde Gabriel Soto a Julián Gil: ‘Me imputaron una paternidad que no tenía absolutamente’

“Fue todo un chisme, a mí me llevó a tener muchos problemas personales con el cual demandé a una revista y esa demanda se ganó, se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia y se dio el fallo a mi favor”, mencionó.

Remover el pasado no resultó bien para Julián Gil quien tiene la atención de la prensa mexicana y latina luego de sus declaraciones en donde acusó a Marjorie de Sousa de violencia física y poner en tema el penoso momento entre ella y Gabriel Soto . Y fue precisamente este último quien salió a ‘contestarle’ al ahora conductor argentino.

¿QUÉ DIJO GABRIEL SOTO DE JULIÁN GIL?

Recordó que la controversia se dio no por la cargada, la cual, dijo en su momento, fue un error, sino porque se le intentó imputar una paternidad que nada tenía que ver con él, pues nunca existió una relación con Marjorie.

”Mi tema de controversia y de conflicto no fue por el tema de la famosa cargada y tal, sino porque me imputaron una paternidad que no tenía absolutamente nada que ver conmigo y que se aclaró en los juzgados en el momento dado, y que cada quien asuma sus responsabilidades como lo tiene que hacer Julián”, dijo.