‘Esto es lo mío, es mi carrera’; a diferencia de Benito, Octavio Ocaña sí quería ser actor

Desde su transmisión, Vecinos es una de las series mexicanas más vistas. Tan longeva como muchas otras, sus entrañables personajes van más allá de la pantalla, pues Octavio Ocaña, con tan sólo 22 años, se encontraba comprometido con su papel de ‘Benito Rivers’, por el cual fue conocido nacionalmente. “Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, dijo el actor en junio para EFE. El primer capítulo de la serie comenzó con Octavio Ocaña, de cinco años, vestido de griego y parado en una silla, interpretando los diálogos de una obra de teatro. Entonces, el actor recordó que “no sabía ni decir la ‘r’”, apuntando que fueron sus compañeros de elenco quienes le enseñaron, “ahora somos una familia” agregó.

Según los recuerdos de Octavio Ocaña, ver a sus hermanas recibir dinero por sus sketches con Xavier López Rodríguez “Chabelo”, lo hicieron desear poder comprarse videojuegos y aparatos electrónicos como ellas. Con apenas 5 años, aspiró por ser actor y, con ambición, tomó su oportunidad con el productor de Vecinos, Elías Solorio y el actor Eugenio Derbez, quien, en un set continuo, se encontraba grabando La Familia P. Luche. “Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan, lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al casting, y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, recordó. Ante esto, señaló que tuvo dos pruebas de actuación: una en el Estadio Azteca y otra en la casa de Eugenio Derbez. “César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, agregó. En la reciente temporada, Benito era ya un adulto responsable, con novia y hasta comprometido, al igual que en la vida real. Nerea Godínez ya había recibido un anillo por parte de Octavio Ocaña, quien fue de gran importancia hasta para el hijo de la joven. “Encontré a la persona correcta y estoy muy feliz, no quería posponerlo, es el amor de mi vida”, agregó Ocaña.