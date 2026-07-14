¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
    Oportunidad. El intérprete de ‘Alucinado’ afirmó que jugará con estrategia, pero sin perder de vista que el reality es un espectáculo. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

El cantante y actor, surgido de ‘La Academia’ de TV Azteca, se dijo emocionado por formar parte de la cuarta temporada del reality de Televisa y Endemol

Tal como se sospechaba, Yahir se sumó a la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, convirtiéndose en uno de los participantes más populares de esta edición del reality producido por Rosa María Noguerón.

Wendy Guevara, quien conducirá las pregalas y postgalas de ViX, fue la encargada de revelar en vivo al cantante originario de Hermosillo, Sonora, a través de las señales de Televisa y de la transmisión en el canal oficial de YouTube del programa.

“Un poquito de todo. Me encantaría cantar unas rolitas allá dentro cuando se pueda, pero también participar, pasarla bien y divertirnos, sin olvidar que esto es un show”, dijo el exjuez de ‘La Voz’ y exconductor de ‘La Academia’.

¿QUÉ PASÓ CON YAHIR?

El cantante alcanzó récords de popularidad hace más de dos décadas con el lanzamiento de ‘Alucinado’ y posteriormente protagonizó melodramas como ‘Enamórate’, ‘Bellezas Indomables’, ‘Soñarás’ y ‘Quiéreme Tonto’, durante su etapa en TV Azteca.

“Quiero una reconexión. Pasó hace mucho tiempo, hace 24 o 25 años, y siento que desde entonces la gente no conoce realmente más de mí. Soy el peor para mostrarme”, dijo el intérprete de ‘No te Apartes de Mí’.

Años más tarde, Yahir se incorporó a proyectos de Televisa como ‘Mi Marido Tiene Familia’, ‘La Desalmada’ y el reality ‘Juego de Voces’, con el que volvió a colocarse entre los favoritos del público.

YAHIR EN TELEVISA

“No me iría en lo personal contra alguien; lo haría pensando en la estrategia, para que no se olvide que esto es un juego”, explicó Yahir. Además, aseguró que es una persona sociable tanto con hombres como con mujeres, aunque advirtió que espera no compartir habitación con alguien que ronque.

Cynthia Klitbo fue anunciada el domingo por la noche, por lo que ya son siete los famosos confirmados para competir por los 4 millones de pesos: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peña Loza, Cynthia Klitbo y Yahir.

@lacasafamososmx “Hay muy fuertes”: @yahirmusicoficial no se ve como finalista de #LaCasaDeLosFamososMx 🏠 Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX #Original ♬ sonido original - La Casa de los Famosos México
https://vanguardia.com.mx/show/de-monterrey-para-mexico-bely-beto-estrenaran-programa-en-canal-5-de-televisa-JE22155628

Según las pistas reveladas la noche del lunes, la siguiente participante podría ser la boxeadora y creadora de contenido Flor Vigna; sin embargo, será hasta las 20:28 horas cuando se confirme si se trata de ella.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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