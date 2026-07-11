Moisés Peñaloza acepta el reto y entra a ‘La Casa de los Famosos México’

El último famoso revelado esta semana que se une a la competencia de ‘La Casa de los Famosos México’ fue Moisés Peñaloza, joven actor que se ha consolidado en el ambiente televisivo, las telenovelas y el modelaje.

Al ser presentado por Odalys Ramírez, quien justamente regresa a Televisa para este proyecto, aseguró que está listo para arrancar esta aventura. “Listísimo para el 24/7”, dijo en sus primeras palabras.

Al ser cuestionado sobre qué sería lo más complicado en su paso por la casa, aseguró que las pruebas físicas serán clave. “Creo que las competencias por el liderato. Soy muy competitivo; desde niño he practicado deporte, me gusta competir limpiamente y espero que haya buenos rivales”, agregó.