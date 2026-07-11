Moisés Peñaloza acepta el reto y entra a ‘La Casa de los Famosos México’

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    Moisés Peñaloza acepta el reto y entra a ‘La Casa de los Famosos México’
    Participación. El actor aseguró que las competencias físicas serán uno de los mayores desafíos durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

El actor y modelo aseguró que buscará mostrarse tal como es y competir con honestidad en el reality de Televisa

El último famoso revelado esta semana que se une a la competencia de ‘La Casa de los Famosos México’ fue Moisés Peñaloza, joven actor que se ha consolidado en el ambiente televisivo, las telenovelas y el modelaje.

Al ser presentado por Odalys Ramírez, quien justamente regresa a Televisa para este proyecto, aseguró que está listo para arrancar esta aventura. “Listísimo para el 24/7”, dijo en sus primeras palabras.

Al ser cuestionado sobre qué sería lo más complicado en su paso por la casa, aseguró que las pruebas físicas serán clave. “Creo que las competencias por el liderato. Soy muy competitivo; desde niño he practicado deporte, me gusta competir limpiamente y espero que haya buenos rivales”, agregó.

DE LAS TELENOVELAS AL REALITY SHOW

Peña Loza dijo que tiene la misión de ser honesto y transparente, con la intención de mostrar los valores que recibió en su familia.

“Más que la actitud, vengo muy emocionado. Realmente siento que estoy en un punto muy importante de mi carrera y quiero que la gente me conozca en esencia, las 24 horas del día, los siete días de la semana”, expresó.

Antes de concluir la transmisión en vivo, la producción lanzó nuevas pistas sobre el próximo habitante de ‘La Casa de los Famosos México’, mismas que, según la audiencia, apuntan a que se trata de Cynthia Klitbo, nombre que ha sonado desde hace meses. Sin embargo, será hasta este domingo 12 de julio cuando se confirme si se trata de ella o no.

https://vanguardia.com.mx/show/asi-cuestiona-la-critica-el-live-action-de-moana-HI22086717

Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peña Loza son, hasta el momento, los participantes revelados oficialmente para competir por los 4 millones de pesos, a partir del próximo 26 de julio, bajo la conducción de Galilea Montijo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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