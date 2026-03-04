Fallece Ana Luisa Peluffo, la primera actriz en hacer un desnudo en el Cine Mexicano

La mañana del 4 de marzo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo, una de las actrices más representativas del Cine de Oro mexicano. Tenía 96 años y murió en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje se destacó que la actriz vivió sus últimos años con serenidad, cercana a su hijo y rodeada de cuidados. “Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señalaron. TE PUEDE INTERESAR: Están hospitalizados Ana Luisa Peluffo, Gómez Cruz y Rogelio Guerra Con su partida, el país despide a una de las últimas divas de una época que definió la identidad cultural del cine nacional. Su presencia en la pantalla marcó generaciones y abrió conversaciones que trascendieron lo artístico.

UNA CARRERA MARCADA POR LA AUDACIA La trayectoria de Ana Luisa Peluffo abarca más de 200 participaciones en cine y televisión desde 1949. Debutó en México con la película La venenosa y consolidó su nombre dentro de una industria en pleno auge creativo.

En 1955 protagonizó La fuerza del deseo, cinta que la convirtió en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en pantalla. Ese momento generó controversia y redefinió los límites del cine nacional en una sociedad marcada por valores conservadores. Su decisión fue vista como un acto de ruptura artística.

A lo largo de los años también incursionó en telenovelas, acercándose a nuevas audiencias. Su carrera internacional incluyó la película Flores de papel (1977), presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, lo que amplió su reconocimiento fuera de México. EL MITO DE LA DIANA CAZADORA En 1957 encabezó la película La Diana Cazadora, dirigida por Tito Davison. A partir de entonces surgió un mito persistente: muchos espectadores creyeron que Peluffo había sido la modelo de la emblemática escultura capitalina. La confusión fue tal que algunos medios la apodaron “Venus viviente”. Sin embargo, la modelo real del monumento inaugurado en 1942 fue Helvia Martínez Verdayes, quien posó para el escultor Juan Fernando Olaguíbel. La actriz enfrentó esa asociación con firmeza y defendió su trabajo cinematográfico ante las críticas.

Más allá del equívoco, la polémica reforzó su imagen pública como mujer decidida y adelantada a su tiempo. “Siempre defendí mis decisiones”, declaró en entrevistas pasadas al referirse a los debates que marcaron su carrera. Su figura quedó ligada no solo al espectáculo, sino a discusiones sobre arte, moral y libertad en la pantalla. DATOS CURIOSOS · Participó en más de 200 producciones entre cine y televisión a lo largo de más de siete décadas. · Fue la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en el cine nacional en 1955. · Durante años fue confundida con la modelo de la escultura de La Diana Cazadora, mito que ella misma ayudó a desmentir públicamente. Con la muerte de Ana Luisa Peluffo, se cierra un capítulo esencial del Cine de Oro mexicano. Su legado permanece como testimonio de una época luminosa y de una actriz que nunca pasó desapercibida.

