Firman convenio para liberar derecho de vía del tren Saltillo-Nuevo Laredo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno de Coahuila y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe firmaron un convenio para liberar el derecho de vía necesario para la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

El acuerdo, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca establecer las bases, acciones y compromisos para la coordinación de acciones concretas de los tres niveles de gobierno para la liberación del derecho de vía para la construcción de las obras de infraestructura de las vías férreas, patios y terminales del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.