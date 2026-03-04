Firman convenio para liberar derecho de vía del tren Saltillo-Nuevo Laredo

    Las partes involucradas deberán elaborar informes mensuales sobre las obligaciones, además de coordinarse para atender las demandas sociales de la población. CUARTOOSCURO

SICT y Coahuila firman convenio para derechos de vía, donde Saltillo y Ramos Arizpe se sumaron para asegurar terrenos de estaciones y patios

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno de Coahuila y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe firmaron un convenio para liberar el derecho de vía necesario para la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

El acuerdo, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca establecer las bases, acciones y compromisos para la coordinación de acciones concretas de los tres niveles de gobierno para la liberación del derecho de vía para la construcción de las obras de infraestructura de las vías férreas, patios y terminales del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

Las partes involucradas en dicho convenio deberán elaborar informes mensuales sobre las obligaciones asumidas y las acciones realizadas, además de coordinarse para atender las demandas sociales de la población.

Cabe recordar que el derecho de vía es la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones son establecidas por la SICT.

“El acuerdo tendrá una vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta la fecha en que se concluyan las acciones para el cumplimiento de los compromisos de cada uno de los actores”, puntualizó la Secretaría.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

