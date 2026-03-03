Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”
Autoaceptación, derechos y lenguaje: la lucha que también se da fuera del cuerpo
Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad; sin embargo, en los últimos años, activistas y personas gordas han resignificado esta fecha como una jornada para visibilizar la gordofobia, una forma de discriminación estructural que afecta la vida cotidiana, el acceso a la salud y las oportunidades sociales de las personas con cuerpos diversos.
La Lic. Marcela Rumayor Cárdenas, creadora del proyecto “Amor sin tallas”, explica que esta violencia no siempre es evidente, ya que suele disfrazarse de preocupación, humor o consejos bien intencionados. En muchos casos, los comentarios sobre el cuerpo, la comida o el peso se consideran normales, aun cuando generan daño emocional y refuerzan estigmas.
Su propio proceso comenzó tras más de dos décadas de intentar modificar su cuerpo para encajar en un ideal social. “Habían sido años de una guerra, literal una guerra contra mi cuerpo”.
Esa experiencia le permitió identificar que el problema no era individual, sino social y cultural. Desde su perspectiva, la gordofobia se manifiesta cuando se asume que una persona gorda es menos sana, menos disciplinada o menos valiosa, sin considerar su contexto, ni su historia.
Uno de los ámbitos donde esta discriminación resulta más evidente es el sistema de salud, donde el peso suele convertirse en el primer y único foco de atención. “A la persona gorda lo primerito que le van a decir es baja de peso. Si la persona es delgada y tiene hipertensión, ¿qué le vas a decir? ¿O qué le vas a recomendar?”, señala, lo que puede provocar diagnósticos incompletos o tardíos.
En la vida cotidiana, esta violencia aparece en opiniones no solicitadas, conversaciones centradas en dietas o mensajes persistentes para adelgazar. “El que quieran opinar sobre tu cuerpo, sobre tu plato, sobre lo que vas a comer, eso es gordofobia”.
Rumayor subraya que la lucha contra la gordofobia no se limita al amor propio, sino que implica el reconocimiento de derechos y dignidad para todos los cuerpos. Una cosa es pasar por un proceso de aceptación, pero afuera hay una sociedad que aún impide ciertos derechos.
Por ello, considera fundamental visibilizar estas prácticas y cuestionar aquello que durante años se ha considerado normal, para avanzar hacia una convivencia más empática e incluyente.
Frases y acciones normalizadas que reproducen gordofobia
Frase: Baja de peso.
¿Por qué es problemática?
Reduce cualquier problema de salud únicamente al tamaño corporal.
Frase: Lo digo por tu salud.
¿Por qué es problemática?
Justifica comentarios no solicitados sobre el cuerpo.
Acción: Opinar sobre el plato o la comida.
¿Por qué es problemática?
Invade decisiones personales y refuerza estigmas.
Frase: Es una broma.
¿Por qué es problemática?
Minimiza el impacto emocional de la violencia verbal.
Acción: Asumir que alguien está así porque quiere.
¿Por qué es problemática?
Culpa a la persona e ignora factores sociales y biológicos.