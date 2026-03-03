Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”
    Marcela Rumayor, activista y creadora del proyecto Amor sin tallas, impulsa la reflexión sobre la gordofobia y la discriminación por peso desde la experiencia personal y la concientización social. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Autoaceptación, derechos y lenguaje: la lucha que también se da fuera del cuerpo

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad; sin embargo, en los últimos años, activistas y personas gordas han resignificado esta fecha como una jornada para visibilizar la gordofobia, una forma de discriminación estructural que afecta la vida cotidiana, el acceso a la salud y las oportunidades sociales de las personas con cuerpos diversos.

La Lic. Marcela Rumayor Cárdenas, creadora del proyecto “Amor sin tallas”, explica que esta violencia no siempre es evidente, ya que suele disfrazarse de preocupación, humor o consejos bien intencionados. En muchos casos, los comentarios sobre el cuerpo, la comida o el peso se consideran normales, aun cuando generan daño emocional y refuerzan estigmas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado! Obesidad eleva el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y muerte prematura

Su propio proceso comenzó tras más de dos décadas de intentar modificar su cuerpo para encajar en un ideal social. “Habían sido años de una guerra, literal una guerra contra mi cuerpo”.

Esa experiencia le permitió identificar que el problema no era individual, sino social y cultural. Desde su perspectiva, la gordofobia se manifiesta cuando se asume que una persona gorda es menos sana, menos disciplinada o menos valiosa, sin considerar su contexto, ni su historia.

$!La gordofobia es señalada como una forma de discriminación estructural que afecta la vida cotidiana, el acceso a la salud y las oportunidades sociales.
La gordofobia es señalada como una forma de discriminación estructural que afecta la vida cotidiana, el acceso a la salud y las oportunidades sociales.

Uno de los ámbitos donde esta discriminación resulta más evidente es el sistema de salud, donde el peso suele convertirse en el primer y único foco de atención. “A la persona gorda lo primerito que le van a decir es baja de peso. Si la persona es delgada y tiene hipertensión, ¿qué le vas a decir? ¿O qué le vas a recomendar?”, señala, lo que puede provocar diagnósticos incompletos o tardíos.

En la vida cotidiana, esta violencia aparece en opiniones no solicitadas, conversaciones centradas en dietas o mensajes persistentes para adelgazar. “El que quieran opinar sobre tu cuerpo, sobre tu plato, sobre lo que vas a comer, eso es gordofobia”.

TE PUEDE INTERESAR: 36.9% de personas adultas en México vive con obesidad

Rumayor subraya que la lucha contra la gordofobia no se limita al amor propio, sino que implica el reconocimiento de derechos y dignidad para todos los cuerpos. Una cosa es pasar por un proceso de aceptación, pero afuera hay una sociedad que aún impide ciertos derechos.

Por ello, considera fundamental visibilizar estas prácticas y cuestionar aquello que durante años se ha considerado normal, para avanzar hacia una convivencia más empática e incluyente.

Frases y acciones normalizadas que reproducen gordofobia

Frase: Baja de peso.

¿Por qué es problemática?

Reduce cualquier problema de salud únicamente al tamaño corporal.

Frase: Lo digo por tu salud.

¿Por qué es problemática?

Justifica comentarios no solicitados sobre el cuerpo.

Acción: Opinar sobre el plato o la comida.

¿Por qué es problemática?

Invade decisiones personales y refuerza estigmas.

Frase: Es una broma.

¿Por qué es problemática?

Minimiza el impacto emocional de la violencia verbal.

Acción: Asumir que alguien está así porque quiere.

¿Por qué es problemática?

Culpa a la persona e ignora factores sociales y biológicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Obesidad
Salud
A20

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAdeC, reportero de Locales y técnico en artes. Ha trabajado como docente en distintas instituciones educativas. Aficionado a los videojuegos, las series y el cine, con especial gusto por The Legend of Zelda y Game of Thrones.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna.

Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso
El gobernador Manolo Jiménez llama a los precandidatos a privilegiar el interés común y mantener un ambiente de respeto y diálogo.

Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila
Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos

Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos
true

AHMSA: ¿su futuro en manos de un inversionista?
Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano.

Israel envía tropas al sur de Líbano; Hezbollah afirma estar listo para una guerra abierta

true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
true

San Pedro debe cobrar al ex alcalde Miguel Treviño, demolición ilegal que ordenó en Torres Ysabella
Excelente respuesta ha tenido el pago del impuesto predial en Saltillo.

Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea