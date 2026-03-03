Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad; sin embargo, en los últimos años, activistas y personas gordas han resignificado esta fecha como una jornada para visibilizar la gordofobia, una forma de discriminación estructural que afecta la vida cotidiana, el acceso a la salud y las oportunidades sociales de las personas con cuerpos diversos.

La Lic. Marcela Rumayor Cárdenas, creadora del proyecto “Amor sin tallas”, explica que esta violencia no siempre es evidente, ya que suele disfrazarse de preocupación, humor o consejos bien intencionados. En muchos casos, los comentarios sobre el cuerpo, la comida o el peso se consideran normales, aun cuando generan daño emocional y refuerzan estigmas.

Su propio proceso comenzó tras más de dos décadas de intentar modificar su cuerpo para encajar en un ideal social. “Habían sido años de una guerra, literal una guerra contra mi cuerpo”.

Esa experiencia le permitió identificar que el problema no era individual, sino social y cultural. Desde su perspectiva, la gordofobia se manifiesta cuando se asume que una persona gorda es menos sana, menos disciplinada o menos valiosa, sin considerar su contexto, ni su historia.