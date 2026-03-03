Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum

Fueron muchas veces que los fanáticos de Rihanna clamaban en redes sociales, en encuentros en vivos y en la prensa que la estrella originaria de Barbados regresara a la escena musical con nueva música y hasta gira, y est vez la propia cantante alimentó los rumores desde su cuenta de Instagram. Y es que volvió al estudio de grabación y ya trabaja en nueva música por primera vez en una década, lo que marcaría su regreso formal a la industria tras años enfocada en sus negocios y su vida familiar. La ganadora de nueve premios Grammy compartió en redes sociales un video titulado ‘A Night in the Life’, donde muestra cómo equilibra su faceta empresarial, las sesiones nocturnas en el estudio y la maternidad.

MOSTRANDO SU LADO CREATIVO Las imágenes arrancan con una reunión creativa para su firma de lencería Savage X, en la que revisa y aprueba diseños hasta la 1:30 de la madrugada; posteriormente, admite que debe ir al estudio y describe la jornada como uno de los días más largos de su vida. “Tengo que ir al estudio y luego hacer un disfraz de carnaval para mi hijo después del estudio”, comenta.

Más adelante se le ve sentada escribiendo en un cuaderno junto a su equipo durante varias horas, luego baila dentro del estudio y anima a sus colaboradores con un “conectémonos”, a lo que uno de ellos responde “estamos en el negocio, conectémonos”, en una escena que deja ver que el proceso creativo ya está en marcha. En otra parte del video, la intérprete de ‘Diamonds’ regresa a casa para continuar con sus tareas como madre, entre ellas terminar y modelar el disfraz de su hijo, reforzando la imagen de una artista que divide su tiempo entre la música, sus empresas y la crianza.

¿FALSAS ESPERANZAS? Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento ni título oficial, el próximo álbum sería el primero desde ANTI, publicado en 2016, según Daily Mail.

El anuncio resulta relevante porque en meses recientes la artista había generado dudas sobre su futuro musical, incluso durante un evento de Fenty en Barbados donde aseguró que la música la llamó primero pero que “Dios tenía otros planes”, comentario que muchos interpretaron como una posible despedida.

En los últimos años Rihanna lanzó el sencillo 'Lift Me Up' para la película 'Black Panther: Wakanda Forever', encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII en 2023 y prestó su voz a Pitufina en la más reciente cinta de Los Pitufos.

