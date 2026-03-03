Tatiana, Morena y Nuevo León

El anuncio de que Tatiana Clouthier buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2027 no debe leerse como un simple “destape”. En realidad, es la señal de algo más profundo: Morena ha decidido que Nuevo León es un estado que, por fin, vale la pena disputar en serio.

Nuevo León vive una paradoja política. Siendo el estado que presume ser el más moderno del país, no ha logrado resolver sus disputas políticas básicas sin que un tercero llegue a destrabar el tablero. En ese vacío, Morena ha ocupado un papel curioso: sin dominar las urnas, ha terminado influyendo en decisiones clave.

Ante el enfrentamiento constante entre el gobernador Samuel García y el Congreso local —con presupuestos atorados y una política atrapada en pleitos de trinchera— Morena ha terminado jugando el papel de árbitro incómodo. Con sus votos se han destrabado acuerdos que ni el Ejecutivo ni el PRIAN lograban cerrar por sí solos. Desde esa posición, el partido guinda ha aprendido a fijar condiciones y a influir directamente en la gobernabilidad del estado.

Segunda.

El perfil de Tatiana Clouthier puede resultar atractivo para el electorado regiomontano precisamente porque no encaja del todo en el arquetipo tradicional de Morena. “La Tía Tatis”, como muchos la conocen, ofrece algo que el movimiento rara vez ha tenido en el norte: un perfil moderado, con experiencia en el sector empresarial y presencia en algunas de las negociaciones comerciales más importantes del país.

Fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y más tarde secretaria de Economía, un cargo desde el cual tuvo que dialogar con inversionistas, industriales y gobiernos extranjeros. Ese perfil podría permitirle hablarle al regio que no necesariamente se identifica con la 4T, pero que sí exige gobernabilidad, estabilidad y claridad económica.

Tercera.

Su origen político también forma parte de la ecuación. Su padre, Manuel “Maquío” Clouthier, fue candidato presidencial del PAN en 1988 y una figura emblemática de la oposición al antiguo régimen. Su hermana, Rebeca Clouthier, también por el PAN, compitió por la alcaldía de San Pedro Garza García en 2018, donde obtuvo el 36.6% de los votos.

Nada de esto garantiza, por supuesto, una victoria. Nuevo León sigue siendo un terreno complicado para Morena. Sin embargo, que una figura como Tatiana Clouthier Carrillo haya levantado la mano deja claro que el partido guinda pretende disputar en serio la gubernatura al movimiento naranja... y, de paso, arruinar las nepo-aspiraciones de “Marianis”.

Última.

Un Morena fuerte en Nuevo León tampoco sería una noticia cómoda para todos en Coahuila, incluyendo a Manolo, pues obligaría a los morenistas locales a hacer algo que hasta ahora no han logrado: organizarse, profesionalizarse y tomarse en serio el tablero político.

La pregunta es si los 4T-istas coahuilenses están leyendo esa partida de alta política... o si siguen más preocupados por grabar su siguiente video de TikTok...

¿Cómo es posible que el Partido Verde “va solo” y que el PT hace lo que quiere en Coahuila?

Mientras unos mueven piezas de ajedrez, otros apenas están aprendiendo a jugar con canicas.