Fallece el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años

La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y amantes del séptimo arte, quienes recordaron la trayectoria del actor y su aporte a algunas de las producciones más importantes de las últimas décadas.

El mundo del cine perdió este lunes a una de sus figuras más emblemáticas. Sam Neill , actor que conquistó al público con su interpretación del doctor Alan Grant en Jurassic Park , falleció a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

En el mensaje difundido por sus familiares se explicó que la pérdida ocurrió de manera inesperada y que el actor murió en Australia, acompañado por sus seres queridos. “La pérdida fue repentina e inesperada”, señaló la familia, que además pidió respeto por su privacidad mientras atraviesa el duelo.

UNA CARRERA QUE DEJÓ HUELLA EN EL CINE INTERNACIONAL

Nacido en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947, Sam Neill se trasladó a Nueva Zelanda durante su infancia, país donde desarrolló gran parte de su vida y consolidó su carrera artística. Su historia familiar también estuvo marcada por la multiculturalidad: su madre era inglesa y su padre neozelandés, quien formó parte del ejército británico.

A lo largo de varias décadas de trayectoria participó en más de 150 producciones entre cine y televisión. Sin embargo, fue en 1993 cuando alcanzó el reconocimiento mundial al interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, cinta dirigida por Steven Spielberg que revolucionó la industria cinematográfica.

El personaje se convirtió en uno de los más queridos de la franquicia, lo que permitió a Neill regresar en entregas posteriores, manteniendo un vínculo especial con millones de espectadores que crecieron viendo las aventuras en la isla de los dinosaurios.

SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER MARCÓ SUS ÚLTIMOS AÑOS

En marzo de 2023, el propio actor dio a conocer que había sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, enfermedad que describió públicamente como “un tipo feroz y agresivo de linfoma no Hodgkin”.

Su testimonio fue recibido con muestras de apoyo desde distintas partes del mundo. A pesar del complejo panorama médico, Neill enfrentó el tratamiento con optimismo y mantuvo contacto con sus seguidores mediante entrevistas y apariciones públicas.

Un año después, en abril, compartió una noticia alentadora al informar que había superado la enfermedad gracias a un tratamiento con terapia de células CAR-T, una técnica innovadora que modifica células del sistema inmunológico para combatir ciertos tipos de cáncer.

EL LEGADO DE UN ACTOR QUE TRASCENDIÓ GENERACIONES

Más allá del éxito comercial de Jurassic Park, Sam Neill construyó una filmografía diversa que lo consolidó como uno de los intérpretes más respetados de su generación. Su capacidad para alternar entre el drama, la ciencia ficción, el suspenso y la televisión le permitió mantenerse vigente durante más de cinco décadas.

Su fallecimiento representa el cierre de una carrera que dejó personajes memorables y actuaciones reconocidas por la crítica y el público. La despedida de familiares y admiradores refleja el impacto que tuvo dentro y fuera de la pantalla.

En su comunicado, la familia expresó: “Se compartirán más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras afrontan esta pérdida inconmensurable”, un mensaje que acompañó el anuncio de la muerte del actor.