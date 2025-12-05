Fallece el comediante Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años

La muerte de Eduardo Manzano, uno de los comediantes más influyentes de la televisión mexicana, fue confirmada por su hijo Lalo Manzano mediante un mensaje que conmovió a miles. La noticia marcó el final de una era para el humor blanco que definió a varias generaciones. Con 87 años, el actor partió dejando un legado que trascendió pantallas, géneros y épocas. En redes sociales, su hijo escribió un homenaje profundo, asegurando que su padre fue “un hombre extraordinario, bondadoso e inteligente”. Acompañó el mensaje con una fotografía familiar que se volvió viral al mostrar uno de los últimos abrazos entre padre e hijo. La publicación reafirmó el cariño y respeto que el público siempre mantuvo por “El Polivoz”.

Su familia recordó que detrás de cada risa había disciplina y detrás de cada aplauso, un hombre que amaba su oficio. Sus palabras se convirtieron en el último adiós a un artista cuyo nombre quedará inscrito en la historia de la comedia mexicana. TE PUEDE INTERESAR: Hospitalizan de emergencia al actor Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ HOSPITALIZACIÓN Y LUCHAS DE SALUD A mediados de 2025, el actor fue hospitalizado debido a complicaciones derivadas de una infección biliar que enfrentaba desde 2021. Aunque circularon rumores sobre su estado, su esposa Susana Parra aclaró que estaba estable y con buen ánimo, asegurando que “nunca perdió el apetito ni la risa”. Su fortaleza para enfrentar dificultades médicas reflejaba su carácter. A pesar de las recaídas, continuó activo y conectado con su público, siempre con la actitud positiva que lo distinguía. La noticia de su fallecimiento llega luego de años de batallas de salud, pero también de un periodo donde su figura seguía siendo celebrada por jóvenes y adultos.

LOS POLIVOCES: UNA REVOLUCIÓN EN LA TELEVISIÓN Nacido en 1937, Eduardo Manzano alcanzó fama masiva al lado de Enrique Cuenca como parte del legendario dúo Los Polivoces. Su programa dominó la televisión de los años sesenta y setenta, creando personajes que hoy siguen vivos en la memoria colectiva. • El comandante Agallón Mafafas• Gordolfo Gelatino• Don Teofilito• “Wash and Wear” Estos personajes se convirtieron en símbolos del humor televisivo y en una referencia obligada para nuevas generaciones de comediantes. Tras separarse de Cuenca, Manzano continuó brillando en solitario con su programa El Show de Eduardo II, demostrando su enorme versatilidad.

UNA VIDA DE TRABAJO, ADVERSIDAD Y RENACIMIENTO Además de la televisión, Manzano incursionó en el cine y trabajó junto a figuras como Roberto Gómez Bolaños, con quien compartía afinidad creativa. Su vida también estuvo marcada por episodios difíciles, como el asalto de 1998 en el que resultó herido de bala. A pesar del impacto de este evento, se recuperó y volvió al escenario con la misma energía. En lo personal, compartió años con la cantante Lourdes Martínez, con quien tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo. Dos de ellos siguieron sus pasos en la comedia y en ocasiones incluso interpretaron los papeles icónicos de su padre. Su capacidad de reinventarse lo llevó a conectar con nuevas audiencias cuando regresó con fuerza en la serie Una familia de diez, donde interpretó al entrañable Arnoldo López Conejo. SU LEGADO EN LA TELEVISIÓN CONTEMPORÁNEA El regreso de Manzano a proyectos modernos, como Hazme reír y serás millonario, confirmó que su estilo seguía vigente. Su talento para encarnar personajes clásicos sin perder frescura lo convirtió en un puente entre generaciones. TE PUEDE INTERESAR: A sus 78 años Eduardo Manzano sufre aparatosa caída Hoy su partida deja un vacío profundo en la comedia mexicana. Sin embargo, su obra, su carisma y su reinvención constante aseguran que Eduardo Manzano permanecerá como un referente eterno del humor televisivo. Datos curiosos:• Muchos de sus personajes fueron creados en improvisaciones internas antes de llegar al guion.• “Gordolfo Gelatino” nació de una anécdota familiar que Manzano solía contar fuera de cámaras.• Su programa con Los Polivoces llegó a transmitirse en más de 10 países de Latinoamérica.