Fallece el papá de Alessandra Rosaldo a los 84 años de edad; fue mánager de Lucero y Sentidos Opuestos

La noticia fue dada a conocer inicialmente por diversos espacios especializados en espectáculos, que destacaron la amplia trayectoria del productor y mánager, quien durante décadas estuvo detrás del crecimiento profesional de importantes figuras del entretenimiento.

La noche del 8 de junio se confirmó el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo , uno de los representantes artísticos más influyentes de la industria musical mexicana. Tenía 84 años y su partida generó numerosas reacciones entre artistas, medios de comunicación y seguidores del espectáculo nacional.

Durante más de cincuenta años, Jaime Sánchez Rosaldo desarrolló una carrera estrechamente ligada a la música popular mexicana. Su experiencia como productor y representante lo convirtió en una pieza fundamental para el lanzamiento y consolidación de numerosos artistas.

Además de su legado profesional, Sánchez Rosaldo era ampliamente conocido por ser el padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo , integrante del dúo Sentidos Opuestos y esposa del actor y productor Eugenio Derbez .

Entre los nombres más destacados que pasaron por su dirección se encuentran Lucero, Lupita D’Alessio y José María Napoleón. También participó en distintas etapas de la carrera de artistas emergentes que posteriormente alcanzarían gran popularidad en México y Latinoamérica.

Uno de sus proyectos más exitosos fue la creación de Sentidos Opuestos, agrupación formada por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. Gracias a esa visión artística, el dúo se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de la década de los noventa.

EL IMPULSOR DE SENTIDOS OPUESTOS

La historia de Sentidos Opuestos comenzó cuando Alessandra Rosaldo trabajaba como corista en diversas presentaciones musicales. Fue entonces cuando su padre, quien también mantenía relación profesional con Chacho Gaytán, facilitó el encuentro entre ambos artistas.

La química musical fue inmediata y en 1993 debutaron oficialmente como agrupación. Con el paso de los años, el proyecto alcanzó un enorme éxito comercial gracias a canciones que marcaron una época dentro del pop mexicano.

Su álbum “Viviendo del futuro”, lanzado en 1996, se convirtió en uno de los más exitosos de su carrera. Temas como “¿Dónde están?” lograron una gran aceptación entre el público y consolidaron al grupo como uno de los referentes musicales de aquella generación.

Incluso años después, Alessandra reconocía la importancia de su padre en su desarrollo artístico. En una entrevista realizada en 2011 declaró: “Mi padre, Jaime Sánchez Rosaldo, me asesora en la producción”, reflejando la cercanía profesional que mantuvieron durante décadas.

LAS PRIMERAS VERSIONES SOBRE SU FALLECIMIENTO

De acuerdo con información difundida por periodistas del medio del espectáculo, el fallecimiento habría ocurrido alrededor de las 18:30 horas del lunes 8 de junio.

Versiones preliminares señalan que la posible causa del deceso fue un infarto cardiovascular, aunque hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias médicas.

La propia Alessandra Rosaldo habría confirmado la noticia a personas cercanas al entorno periodístico. Sin embargo, ni la cantante ni Eugenio Derbez habían compartido declaraciones públicas en redes sociales durante las primeras horas posteriores al fallecimiento.

Diversos programas especializados también expresaron sus condolencias y recordaron la contribución de Sánchez Rosaldo a la industria del entretenimiento mexicano.

POLÉMICAS Y CONTROVERSIAS EN SUS ÚLTIMOS AÑOS

A pesar de una trayectoria ampliamente reconocida, la carrera de Jaime Sánchez Rosaldo también estuvo acompañada por algunos episodios polémicos.

Uno de los más comentados fue el conflicto profesional que sostuvo con la cantante Dulce, derivado de diferencias relacionadas con acuerdos de representación artística y compromisos laborales que terminaron deteriorando la relación entre ambas partes.

Años más tarde, en 2023, la actriz Elaine Haro realizó acusaciones públicas en su contra por presunto acoso e intimidación. Sánchez Rosaldo rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que defendería su reputación por las vías legales correspondientes.

Ante la controversia, sus hijas Alessandra, Mariana y Valeria Rosaldo, así como Eugenio Derbez, expresaron públicamente su respaldo, defendiendo la integridad del productor y desestimando las acusaciones realizadas en su contra.

UN LEGADO QUE MARCÓ A LA INDUSTRIA

La muerte de Jaime Sánchez Rosaldo representa la despedida de una figura que participó activamente en la transformación de la música popular mexicana durante varias décadas.

Su trabajo detrás de los escenarios ayudó a impulsar carreras que hoy forman parte de la historia del entretenimiento nacional. Desde artistas consolidados hasta nuevos talentos encontraron en él a un promotor, asesor y estratega comprometido con el desarrollo artístico.

Más allá de los reflectores, deja una huella imborrable en la trayectoria de numerosos intérpretes y en la vida de su familia, particularmente en la carrera de Alessandra Rosaldo, quien creció bajo la guía de uno de los personajes más influyentes de la industria musical mexicana.