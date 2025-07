‘Vivimos separados’: Eugenio Derbez aclara rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo y da detalles de su relación

TE PUEDE INTERESAR: ¿Irá a la cárcel? Le dan ultimátum a William Levy por no presentarse a audiencias en Estados Unidos

Separados, pero por trabajo

Derbez confirmó que actualmente no comparte techo con Rosaldo, aunque no por un quiebre amoroso, sino por compromisos profesionales. “Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México y yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar, y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando, pero como tú lo viste, estábamos juntos en la marcha. Entonces no, son rumores”, afirmó en entrevista con el programa Sale el Sol.

El actor subrayó que esta dinámica no es reciente ni representa un problema: sus carreras, ella como cantante y él como productor y actor, han requerido este esquema de relación a distancia. Además, remarcó que siguen coincidiendo en actividades importantes, como su participación conjunta en marchas en defensa de los migrantes en Estados Unidos.

Predicciones que encendieron la polémica

Las predicciones de Mhoni Vidente, difundidas a finales de mayo, señalaron: “Veo a una pareja muy querida del espectáculo mexicano anunciar su separación. Todo indica que Eugenio y Alessandra están por tomar caminos distintos”. A esto se sumaron las interpretaciones de La Güera de las Estrellas, que coincidieron en augurar un divorcio mediático.

El revuelo fue tal que algunos portales replicaron versiones sin confirmar, dando casi por hecho el fin del matrimonio. No obstante, con las declaraciones recientes de Derbez, la historia parece retomar un tono más tranquilo, aunque la pareja seguirá afrontando los retos de sus ocupadas agendas.