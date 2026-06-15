Fallece la actriz Anne Schedeen, la ‘mamá’ de ALF en la serie de los 80’s

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    Fallece la actriz Anne Schedeen, la ‘mamá’ de ALF en la serie de los 80’s
    La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la serie ALF, falleció a los 77 años. Su personaje marcó una época en la televisión de los años 80. VANGUARDIA/ARCHIVO

Anne Schedeen, actriz de ALF, murió a los 77 años. La intérprete que dio vida a Kate Tanner dejó un legado en la televisión estadounidense

La televisión estadounidense perdió a una de sus figuras más recordadas de los años 80. La actriz Anne Schedeen, conocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner, la madre de familia en la serie ALF, falleció a los 77 años, según informó su familia a través de redes sociales.

El anuncio generó reacciones entre seguidores de la producción, quienes recordaron a la intérprete como una pieza fundamental de una de las comedias más queridas de aquella época. Hasta el momento, sus familiares no han revelado la causa de muerte.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, compartió su familia.

Aunque participó en diferentes producciones antes y después de ALF, fue su papel como Kate Tanner el que la convirtió en un rostro reconocido internacionalmente y la vinculó para siempre con una generación de espectadores.

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LA CARRERA DE UNA ACTRIZ QUE ENCONTRÓ LA FAMA CON ALF

Nacida bajo el nombre de Luanne Ruth, Anne Schedeen creció en una granja ubicada cerca de Portland, donde comenzó a interesarse por la actuación a través del teatro local. Sus primeros pasos los dio en el Portland Civic Theater antes de trasladarse a Nueva York para buscar oportunidades profesionales.

Durante sus primeros años en la industria apareció en series y producciones televisivas como El hombre de los seis millones de dólares, La mujer biónica, Magnum, P.I., Simon & Simon y otros proyectos que ayudaron a construir su trayectoria.

Su gran oportunidad llegó cuando tenía 37 años y recibió la propuesta para participar en ALF, una comedia que mezclaba humor familiar con ciencia ficción y que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural.

“Cuando llegó ALF, era otra temporada piloto. No paraba de leer guiones. Entonces leí el de ALF. Dije: ‘Esto es divertido. Me hace reír’”, recordó Schedeen en una entrevista concedida a The Washington Post en 1988.

La actriz explicó que conocer al equipo de producción y al personaje principal terminó de convencerla de aceptar el proyecto. “Ese pequeño extraterrestre me hacía reír”, comentó en aquella época.

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KATE TANNER, UN PERSONAJE QUE MARCÓ UNA GENERACIÓN

En ALF, Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de una familia estadounidense que encontraba inesperadamente a Gordon Shumway, un extraterrestre proveniente del planeta Melmac que llegaba a la Tierra tras un accidente con su nave espacial.

El personaje de Kate representaba una figura familiar dentro de la serie: una madre práctica, paciente y muchas veces encargada de equilibrar las situaciones absurdas provocadas por la presencia de ALF en su hogar.

Durante la producción de la serie, Schedeen atravesó un embarazo, situación que fue incorporada a la historia con la llegada del personaje de Eric Tanner. Esto permitió que la vida personal de la actriz tuviera una conexión directa con la narrativa del programa.

La serie fue creada en 1986 por Paul Fusco y Tom Patchett, y permaneció al aire hasta 1990. Durante cuatro temporadas reunió 106 episodios que combinaron comedia familiar, aventuras y la peculiar personalidad de un extraterrestre amante de los gatos.

A pesar del éxito del programa, Schedeen reveló años después que las grabaciones no siempre fueron sencillas debido a las complejidades técnicas que implicaba trabajar junto a un personaje creado con efectos especiales y una marioneta.

EL LEGADO DE UNA SERIE QUE SIGUE VIVA

El impacto de ALF trascendió la televisión de los años 80 y se convirtió en una referencia de la cultura popular. La historia del extraterrestre peludo que convivía con una familia humana logró conectar con millones de espectadores alrededor del mundo.

La interpretación de Anne Schedeen como Kate Tanner fue clave para mantener el equilibrio emocional de la serie, pues su personaje funcionaba como el punto de estabilidad frente al caos provocado por ALF.

Con el paso de los años, la actriz continuó apareciendo en distintas producciones, demostrando una carrera amplia más allá de su papel más famoso. Sin embargo, para muchos seguidores, siempre será recordada como la madre que abrió las puertas de su casa al peculiar visitante de Melmac.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de nostalgia entre quienes crecieron viendo la serie y recordaron la importancia que tuvo en la televisión familiar.

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DATOS CURIOSOS SOBRE ANNE SCHEDEEN Y ALF

· ALF significa “Alien Life Form”, que en español puede traducirse como “Forma de Vida Extraterrestre”.

· La serie comenzó su emisión en 1986 y terminó en 1990 después de cuatro temporadas.

· El personaje de ALF se llamaba realmente Gordon Shumway y provenía del planeta Melmac.

· Anne Schedeen tenía 37 años cuando consiguió el papel que la hizo famosa.

· Durante la grabación de la serie, la actriz vivió un embarazo que fue integrado a la historia.

· ALF fue una de las comedias familiares más recordadas de la televisión estadounidense de los años 80.

· La actriz participó en numerosas series antes y después de interpretar a Kate Tanner.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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