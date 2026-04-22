Fallece la actriz y directora de telenovelas Karina Duprez; fue hija de la también actriz coahuilense Magda Guzmán

La partida de Duprez marca el cierre de una etapa para las telenovelas mexicanas , donde su presencia fue constante tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Su trabajo formó parte de producciones que definieron generaciones de audiencia.

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse la muerte de Karina Duprez , actriz y directora con una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión. La noticia se dio a conocer este 22 de abril, generando reacciones entre colegas, periodistas y seguidores.

Su legado no solo se mide por la cantidad de proyectos en los que participó, sino por la huella que dejó en un género que ha sido clave en la identidad cultural televisiva del país.

En el mismo mensaje, la institución destacó su carrera: “Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez”.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado también se pronunció en redes sociales: “Fallece la primera actriz y directora Karina Duprez, figura clave de las telenovelas mexicanas. Participó en clásicos como ‘Rosa salvaje’ y ‘La usurpadora’. Brilló también como directora en éxitos como ‘Sortilegio’. Con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y TV”.

UNA CARRERA MARCADA POR CLÁSICOS

A lo largo de su carrera, Karina Duprez participó en producciones que se convirtieron en referentes del melodrama televisivo, como Rosa salvaje, La usurpadora y Mundo de juguete.

Su trabajo no se limitó a la actuación. También destacó como directora en proyectos como Sortilegio, consolidando su presencia en distintas áreas de la producción televisiva.

Este doble rol le permitió mantenerse vigente en una industria en constante cambio, aportando tanto en la construcción de personajes como en la narrativa detrás de cámaras.

HERENCIA ARTÍSTICA Y LEGADO

Karina Duprez fue parte de una reconocida familia del espectáculo. Hija de Magda Guzmán, heredó una tradición artística que marcó su camino profesional desde temprana edad.

Esa herencia continúa en su familia, con su hija Magda Karina y su nieto Chris Pazcal, quienes también han estado vinculados al medio artístico, manteniendo viva la conexión con la actuación.

Su trayectoria representa una continuidad generacional dentro del entretenimiento mexicano, donde las familias han jugado un papel importante en la formación de talentos.

LUTO EN LA INDUSTRIA

La muerte de Karina Duprez ha generado múltiples reacciones dentro del medio, donde colegas y seguidores han destacado su aporte a la televisión. Su trabajo contribuyó a consolidar uno de los géneros más emblemáticos del país.

Más allá de los reflectores, su paso por la industria deja una referencia para nuevas generaciones de actores y creadores que encuentran en su carrera un punto de inspiración.

Con su partida, la televisión mexicana pierde a una figura clave cuya influencia se mantiene presente en la memoria colectiva del público.