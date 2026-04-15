Fallece la cantante mexicana Lucha Moreno, madre de Mimí de ‘Flans’

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/ 15 abril 2026
    Fallece la cantante mexicana Lucha Moreno, madre de Mimí de ‘Flans’
    Fallece Lucha Moreno, figura de la música ranchera y madre de Mimí de Flans; así fue su trayectoria y legado. VANGUARDIA/ARCHIVO

La cantante Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, falleció este 15 de abril, dejando un legado en la música ranchera y el cine mexicano

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lucha Moreno este 15 de abril. La noticia fue dada a conocer por su hija, Mimí, integrante del grupo Flans, a través de redes sociales.

La artista, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, fue una figura destacada tanto en la música ranchera como en el cine mexicano. Su partida ocurre apenas meses después del fallecimiento de su esposo y compañero artístico, José Juan Hernández, lo que ha intensificado el impacto emocional entre familiares y seguidores.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte. Sin embargo, la reacción del público no se hizo esperar, con múltiples mensajes de solidaridad por parte de figuras del medio artístico.

EL MENSAJE DE MIMÍ Y LA REACCIÓN DEL MEDIO ARTÍSTICO

Fue Mimí quien compartió un emotivo mensaje para despedir a su madre, reflejando el profundo vínculo que las unía.

https://vanguardia.com.mx/show/de-regreso-a-los-80s-pandora-y-flans-en-saltillo-una-noche-de-nostalgia-energia-y-puro-corazon-GN16396761

“Que difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”, escribió.

La publicación generó una inmediata respuesta de apoyo. Personalidades como Aurora Valle y Alex de la Madrid enviaron mensajes de condolencias, sumándose a una ola de reacciones que evidencian el cariño hacia la familia.

El mensaje también deja ver el carácter de la cantante, descrita como una mujer fuerte y entregada, tanto en lo personal como en lo profesional.

TRAYECTORIA EN CINE Y MÚSICA RANCHERA

Nacida en Nuevo León en 1937, Lucha Moreno inició su carrera artística en 1957. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida que la posicionó como referente de la música ranchera en México.

Su presencia en el cine durante las décadas de los 50 y 60 fue constante. Participó en producciones como Las hijas del Amapolo, Lupe Balazos y Los dos apóstoles, consolidando su versatilidad artística.

Además, formó un dueto con José Juan Hernández, con quien compartió escenarios y proyectos musicales. Su trabajo en conjunto marcó una etapa importante dentro del espectáculo nacional.

LEGADO FAMILIAR Y HUELLA EN EL ESPECTÁCULO

Más allá de su carrera, Lucha Moreno dejó una huella profunda en su familia, especialmente en su hija Mimí, quien ha destacado en la música pop como parte de Flans.

Su influencia trascendió lo artístico, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo personal y profesional de quienes la rodeaban. La cercanía con su familia fue una constante a lo largo de su vida.

Hoy, su legado permanece tanto en sus interpretaciones como en la memoria de quienes compartieron con ella escenarios y experiencias, consolidándola como una figura representativa del entretenimiento mexicano.

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DATOS CURIOSOS

· Lucha Moreno inició su carrera artística en 1957

· Fue madre de Mimí, integrante de Flans

· Participó en cine durante la época dorada del espectáculo mexicano

· Formó un dueto musical con José Juan Hernández

· Destacó principalmente en el género de la música ranchera

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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